ANM a actualizat prognoza: La noapte poate ninge in Bucuresti

Pe parcursul zilei, vremea va fi inchisa si deosebit de rece. Temporar va ploua, iar din orele serii va creste probabilitatea si pentru precipitatii sub forma de lapovita sau ninsoare.Vantul va avea intensificari, mai ales pe parcursul zilei, cand rafalele vor atinge 45...55 km/h, amplificand senzatia de rece.Temperatura maxima va fi in jur de 2 grade, iar cea minima de -1...1 grad.Amintim ca pana sambata la ora 10:00 este in vigoare o informare meteo de vreme rea pentru toata tara. A.G.