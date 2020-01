ANM anunta ca la sfarsitul lui ianuarie si in februarie va fi mai cald decat in mod normal

Ziare.

"In a doua luna de iarna vom inregistra cu siguranta un plus, pentru ca si in urmatoarele zile, pana la finele lunii ianuarie, in buna parte din tara, vom avea valori ridicate coroborat cu perioada din calendar. Chiar si debutul lunii februarie va pastra aceeasi tendinta, conform estimarilor meteorologice valabile pentru urmatoarele patru saptamani, actualizate astazi (marti - n.red.).Astfel, observam pentru saptamana 27 ianuarie - 3 februarie abateri termice pozitive semnificative in toata tara, cu cele mai mari valori in special in regiunile din sudul si sud-estul tarii. Pe de alta parte, vestile sunt bune pentru zonele din partea de vest, centru si nord-est a tarii, acolo unde ne asteptam ca, in urmatoarea perioada, sa avem precipitatii insemnate cantitativ, exceptand din pacate partea de sud, sud-est si est, unde tendinta cantitatilor de precipitatii ramane spre deficit", a explicat Mateescu.Potrivit specialistului ANM, prima decada a lunii februarie va aduce abateri pozitive ale valorilor medii termice mai mari de 4,5 - 5 grade Celsius, mai ales in sudul si estul Romaniei."Din pacate, debutul lunii februarie si mai ales prima decada, urmeaza acelasi semnal in ceea ce priveste evolutia regimului de temperaturi si observam abateri termice in continuare mai mari 4,5 - 5 grade pentru zonele din sudul si estul tarii. Aceeasi tendinta spre deficit vedem in partea de sud si sud-est a tarii. O usoara tendinta spre excedent se mai mentine in zonele intra-carpatice. Incepand din a doua decada a lunii februarie, datele indica la acest moment abateri pozitive si cu tendinta spre deficit in buna parte din tara, mai ales in jumatatea de sud si est a Romaniei.Trebuie sa spunem ca in aceasta seara, de la ora 20:00, pana maine la ora 18:00, va fi in vigoare o avertizare meteorologica Cod galben in zonele montane din tara noastra, unde vor fi cantitati moderate de precipitatii predominant sub forma de ninsoare si intensificari ale vantului, viscolind si spulberand zapada. Cantitati de precipitatii moderate asteptam si in zone si parte de vest, centru si nord a tarii, insa nu atat de semnificative ca sa compenseze deficitul atat de mare acumulat in stratul de sol de 100 cm, desi vorbim de o perioada cu consum foarte redus pentru culturile aflate in vegetatie", a spus directorul general al ANM.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a organizat, marti, la Academia Romana, sesiunea de comunicari stiintifice cu tema "Impactul incalzirii globale asupra mediului si societatii".