ANM: Ninsori, ger si polei in weekend. S-au actualizat codurile de vreme rea

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Conform informarii, de joi de la ora 23:00 pana duminica la ora 10:00 vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, dar si intensificari ale vantului.Vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor, dar sub forma de lapovita si ploaie cu depunere de polei, in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului.Ninsorile vor fi moderate in sud-vestul tarii, iar in zona Muntilor Banatului si in cea de vest a Carpatilor Meridionali se va depune strat nou de zapada mai consistent.Va fi vant puternic in sudul Banatului (55...60 km/h), precum si in zona montana inalta (70...90 km/h), viscolind ninsoarea si spulberand zapada. Unele intensificari ale vantului, dar la cote mai reduse, de 40...50 km/h, vor fi si in regiunile extracarpatice.De joi de la 14:30 pana vineri la ora 11:00 este in vigoare un cod galben de frig valabil pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei.Se vor inregistra temperaturi cu peste 10...15 grade mai mici decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si local va fi ger, mai ales dimineata si noaptea.Tot de joi de la 14:30 pana vineri la ora 11:00 este in vigoare un cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua, valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea si local Oltenia.In Moldova, estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea si local in Oltenia, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada.Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade.In noaptea de vineri spre sambata temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor inregistra in Moldova si izolat in restul teritoriului.A.G.