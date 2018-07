ANM: Vine un weekend anormal pentru iulie, cu furtuni si caderi de grindina. Cum va fi vremea la munte si la mare

Ziare.

"Vremea va fi in general instabila in toate aceste zile, instabilitatea se va manifesta pe arii mai extinse in zonele de munte si local in celelalte regiuni. Asta inseamna ca vor fi intervale de timp in care se vor semnala averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice intensificari de scurta durata ale vantului, iar local pot lua chiar aspect de vijelie si conditii de grindina. (...)Temperaturile sunt destul de modeste. Vor urca spre 31-33 de grade in partea de sud a tarii, iar in nord si centru vor fi cel mult 28 de grade", a declarat Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM)., temperaturile maxime vor ajunge la 21 de grade. In general, sunt asteptate ploi insotite de descarcari electrice."Pentru cei care aleg ca destinatie turistica zona montana sa se astepte la intervale cu ploaie insotite de descarcari electrice. La munte, daca vorbim despre statiunile din Valea Prahovei, ne asteptam la maxime intre 19-21 de grade", informeaza reprezentantul ANM.De asemenea, sisunt asteptate ploi cu descarcari electrice si intensificari de durata ale vantului."Pe litoral vor aparea ploi in orele dupa-amiezii insa doar in anumite statiuni. Ploile pot fi insotie de descarcari electrice si intensificari de durata ale vantului. (...) Temperaturile la amiaza vor fi de 27-28 de grade, vineri si sambata, insa duminica vor fi cu 2-3 grade mai putin.De altfel, probabilitatea aparitiei averselor este mai ridicata duminica. Apa marii va fi de 24-25 de grade", anunta meteorologul.Reprezentantul ANM informeaza ca,, vremea va fi instabila si sunt asteptate temperaturi maxime pana la 30 de grade Celsius.Meteorologul mai precizeaza ca vremea nu se incadreaza "intr-un normal climatologic" pentru luna iulie, deoarece, pana in acest moment, nu s-a inregistrat niciun episod de temperaturi caniculare si nici nu sunt prevazute pana la sfarsitul anului."Este o vreme instabila pentru aceasta perioada. In mod normal, climatologic vorbind, luna iulie este cea mai calda a anului si mai lipsita de precipitatii.Intr-adevar, aceasta luna nu se incadreaza intr-un normal climatologic, deoarece pana in acest moment nu am avut niciun episod cu temperaturi caniculare si nici nu estimam sa se intample acest lucru pana la finalul anului.Sub aspect pluviometric deja s-au acumulat cantitati importante de apa in multe zone din tara. Cumva nu se incadreaza intr-un normal", a explicat meteorologul Alina Serban.Iata ce temperaturi vor fi in weekend in marile orase si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte la inceput, dar deocamdata nu este deloc asa.