Aprilie cu 30 de grade - prognoza meteo pentru doua saptamani

Iata cum va evolua vremea in fiecare regiune a tarii si la ce ne putem astepta in minivacanta de 1 Mai:Temperaturile maxime vor varia intre 25 si 28 grade Celsius, iar in 24 si 27 aprilie se vor inregistra temperaturi usor mai mici. Spre finalul intervalului de prognoza, temperaturile diurne medii vor fi de 22 - 24 grade. Noaptea, vremea va fi mai calda decat in mod normal, minimele variind intre 10 si 14 grade.Sanse ridicate de ploaie vor fi in zilele de 24, 26 - 27 sprilie, dar si 2 - 6 mai.In cea mai mare parte a intervalului prognozat, valorile termice vor fi mai mari decat cele specifice, mai ales in 2 mai. Maximele vor fluctua intre 24 si 27 grade.Temperaturi mai scazute, dar tot ridicate pentru aceasta perioada vor fi inregistrate in 24 si 27 aprilie si ultimele zile ale perioadei prognozate. Pe parcursul noptii, temperaturile inregistrate nu vor scadea sub 10 grade.Sanse de ploaie sunt inregistrate in zilele de 23, 24, 26 si 27 aprilie, dar si dupa ziua de 2 mai.Media temperaturilor diurne se mentine ridicata si in aceasta zona, intre 23 si 26 grade. 14 si 27 aprilie anunta temperaturi ceva mai scazute, dar si zilele de 5 - 6 mai. Insa vor fi tot peste valorile specifice acestei perioade din an. Regimul nocturn se mentine constant in ambele saptamani, valorile medii variind intre 6 si 10 grade.In zilele de 24 si 27 aprilie si posibil dupa 2 mai, probabilitatea pentru averse de ploaie va fi relativ ridicata.Maximele inregistrate in aceasta zona vor fi de 25 - 26 grade in mare parte din perioada prognozata, insa 24 si 27 aprilie vor fi mai racoroase, precum si ultimele zile ale intervalului prognozat. Valorile vor ajunge la 22 grade Celsius, ca medie. Noaptea, minimele inregistrate vor indica in jur de 10 grade Celsius.Probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi mai mare in zilele de 23, 24, 26 si 27 aprilie, dar si dupa 2 mai.Vremea deosebit de calda va predomina in cele doua saptamani prognozate. Media temperaturilor diurne va ajunge pana la 27 grade Celsius, exceptie fiind 24 si 27 aprilie, cand se vor inregistra 21 - 23 grade. Noaptea, temperaturile medii vor fi cele specifice acestei perioade din an, media variind intre 9 si 12 grade.Sansele de ploaie sunt reduse, insa se vor semnala averse in 24 si 27 aprilie.In cele doua saptamani prognozate, temperaturile vor fi constante, maximele vor fluctua intre 21 si 25 grade Celsius, iar aceeasi tendinta o vor avea si pe timpul noptii, cand temperaturile vor indica in jur de 12 grade.Probabilitatea de ploaie este redusa in aceasta zona, insa pe spatii mici se vor semnala ploi de scurta durata in 24 aprilie si 4 - 6 mai.Vremea va fi extrem de calda pana la finalul lui aprilie. Maximele vor fi, in medie, de 24 - 27 grade, insa e posibil sa ajunga si la 29 - 30 de grade in intervalul 24 aprilie - 2 mai. La fel vor evolua si temperaturile nocturne, minimele situandu-se peste media specifica perioadei si ajungand chiar si la 11 grade Celsius.In aceasta zona, probabilitatea de ploaie va fi redusa, insa averse cu caracter local vor fi in 24 si 27 aprilie si, posibil, la sfarsitul celor doua saptamani prognozate.Majoritatea zilelor din intervalul prognozat vor fi caracterizate de o vreme calduroasa, maximele indicand intre 23 si 27 grade. Intervalul 24 aprilie - 2 mai va fi cel mai calduros, fiind posibil ca termometrele sa arate si 29 de grade. Regimul nocturn va fi specific perioadei, cu minime de 10 - 13 grade.Ploi locale de scurta durata vor fi inregistrate in intervalul 26 - 28 aprilie, dar si dupa 2 mai.Maximele diurne la munte vor fi de 14 - 18 grade, iar minimele de 4 - 8 grade. Temperaturile vor scadea usor in 27 - 28 aprilie. La altitudini mai mici, in general sub 1400 m, se asteapta temperaturi si mai ridicate, in jur de 20 de grade Celsius.Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata dupa-amiaza, in special in 24 si 27 aprilie, dar si dupa 2 mai.