Atentie daca plecati la drum: Conditii meteo severe in mai multe tari din Europa

Ziare.

com

"In conformitate cu datele emise de Centrul de Coordonare in cazul Dezastrelor din, in perioada 17-19 ianuarie 2018 vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale vantului, cu intensitati ce pot pune in pericol populatia (posibile dislocari ale acoperisurilor, caderi de copaci) si pot afecta transportul aerian, terestru si maritim, precum si transportul in comun. Compania de transport maritim IDO a anuntat anularea unor curse de ferryboat si autobuz marin pe Bosfor si Marea Marmara", potrivit MAE.De asemenea, in, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17-18 ianuarie 2018, se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, sub forma de zapada, ploaie si grindina, urmate de formarea de polei pe elementele de infrastructura rutiera si pietonala. De asemenea, vor fi furtuni cu vant foarte puternic, ajungand pana la o viteza de 100 km/h.Totodata, in, in 17-18 ianuarie, vor fi caderi masive de zapada, vant puternic si carosabil alunecos. Regiunile Chernihiv, Sumy, Cerkasi, Poltava, Kirovograd, Odessa, Mykolaiv si Transcarpatia se vor confrunta cu conditii meteorologice severe, vant puternic de 15-20 m/s, viscol si caderi de zapada de pana la 40 cm, iar in Kiev stratul de zapada poate sa ajunga pana la 20 cm.De asemenea, in regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie si Herson, sunt asteptate ploi torentiale lapovita si rafale de vant puternic cu viteze de 25-28 m/s si este posibil ca circulatia autovehiculelor pe unele sosele sa fie ingreunata caurmare a depunerii stratului gros de zapada si gheata, precizeaza MAE.Si in Romania iarna isi face bine simtita prezenta. Mai bine de jumatate de tara se afla sub cod galben si portocaliu de vant puternic si ninsori