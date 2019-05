Avertizare meteo de vijelii si grindina

Ziare.

ANM a emis, sambata, o informare meteo, in vigoare de sambata ora 13.00 pana la ora 23.00.Meteorologii anunta averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.Astfel de fenomene se vor semnala in special in regiunile estice si sud-estice, precum si in zonele montane si submontane.Cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp si pe arii restranse 35 - 45 l/mp.Meteorologii au emis sambata o prognoza speciala pentru Bucuresti, in vigoare de la ora 13.00 pana la ora 23.00, ce vizeaza ploi, descarcari electrice si vant, precum si temperaturi de la 12 la 24 de grade.Potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti, sambata de la ora 13.00 pana la ora 23.00 cerul va avea innorari temporar accentuate si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi averse.Cantitatea de apa este estimata la 3 - 8 l/mp, izolat posibil 10 - 15 l/mp.De asemenea, prognoza vizeaza descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, cu rafale de peste 30 - 40km/h.Probabilitatea de aparitie a acestor fenomene va fi mai ridicata intre orele 16 si 19.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 12...14 grade.