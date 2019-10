Avertizare meteo de vreme rea. La munte e iarna in toata regula

Ziare.

Potrivit ANM, in intervalul 6 octombrie, ora 12:00 - 8 octombrie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece si se vor semnala precipitatii in majoritatea regiunilor.La munte, mai ales in Carpatii Orientali si Meridionali, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare, in zona montana inalta se va depune strat nou de zapada, iar temporar vantul va avea unele intensificari, spulberand zapada. In zonele subcarpatice aferente acestor masive, indeosebi din Moldova si Transilvania, precipitatiile vor fi mixte.Vremea se va mentine deosebit de rece si pe parcursul zilei de marti, 8 octombrie, precum si in noaptea de marti spre miercuri (8/9 octombrie).La Bucuresti, vremea va fi, de asemenea, deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu maxime de 13...15 grade si minime de 4...6 grade, potrivit prognozei speciale emise de Adminstratia Nationala de Meteorologie.Cerul va fi temporar noros si vor fi intervale cu ploaie slaba mai ales pe parcursul zilei de duminica, 6 octombrie.Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu intensificari de 35...40 km/h.