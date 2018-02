Avertizare meteo: Iarna se intoarce. Se face frig si va ninge in aproape toata tara

Ziare.

"Este vorba de ninsori mai mult in partea nordica a tarii. Local, au aparut slab in nordul Munteniei si mai ales la munte. O extindere a lor se va produce spre sudul tarii, inca de la noapte. Ninsorile raman in general slabe si continua si maine, in prima parte a zilei, cand si vantul va avea unele intensificari", a spus intr-o interventie telefonica pentru Antena3 Dinu Marasoiu.El a precizat ca luni vremea se va raci spre deosebire de weekend."In aceste conditii, fata de temperaturile maxime de azi (duminica - n.red.) care ajung si la 5-6 grade Celsius in Bucuresti, iar in tara pana la 7 grade, maine nu mai trecem de 4 grade in Sud, 2 grade la Bucuresti si poate 7 grade doar in vestul tarii", a adaugat meteorologul.Luni, in Capitala vin ninsorile."Datele actuale pentru orele si ziua de maine arata ninsoare, dar slaba. Cel mult 1-2 centimetri, daca se va depune zapada. Nu este ceva de speriat, insa aspectul de iarna va fi prezent si in Bucuresti. Temperaturile vor scadea", a mai aratat meteorologul.Se pare ca nici marti nu scapam de precipitatii."Precipitatii, dar in general slabe, vom avea si marti, cand temperaturile la nivel general se vor situa intre 0 si 5 grade in cursul dupa-amiezii. Asta inseamna valori usor sub cele normale pentru luna februarie, dar nu sunt departe de ce ar fi normal", a completat Marasoiu.Vremea va fi mohorata si rece toata saptamana viitoare, potrivit Digi24 Meteorologul Viorica Dima a declarat ca odata cu racirea vremii, se intoarce si gerul: "Noptile vor deveni geroase in toate regiunile tarii, undeva la minus 10 grade, chiar mai scazute in nord si in depresiunile din vestul Transilvaniei. Valuri succesive de ninsori la munte, lapovite pe la deal si precipitatii mixte in zonele de campie se vor consemna pe parcursul intregii saptamani".