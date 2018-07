Avertizare meteo pentru Bucuresti. Va ploua torential in aceasta seara

Ziare.

Potrivit meteorologilor, in Capitala, pana la ora 21:00, vremea se va mentine calduroasa, dar dupa-amiaza si seara vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si averse ce vor avea si caracter torential. Astfel, se vor inregistra in medie 10 - 15 litri/mp si izolat peste 25 litri/mp.Temperatura maxima va fi de 31 - 32 de grade Celsius, iar in orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, astfel incat indicele temperatura umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de instabilitate atmosferica accentuata pentru Muntenia, local, si pentru zonele de munte si arii restranse din Oltenia si Moldova, precum si o atentionare Cod Galben de averse pentru judetele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Constanta si Tulcea, ambele fiind valabile pana vineri seara.Potrivit ANM, in intervalul orar 12:00 - 22:00, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata local in Muntenia si pe arii restranse in Oltenia, Moldova si la munte.. Cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp si pe arii restranse 30 - 40 l/mp."Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica si in zilele urmatoare, indeosebi dupa-amiaza si seara, in special in zonele de deal si munte, precum si in nordul si centrul tarii", noteaza meteorologii.Codul galben este instituit intre orele 15:00 - 22:00 si vizeaza judetele Constanta, Tulcea, Prahova, Dambovita, Buzau, Vrancea si Arges, unde, pe arii extinse, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 25 l/mp si, izolat, 50 - 60 l/mp.