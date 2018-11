Avertizare meteo: Vreme deosebit de rece si vant puternic. In Bucuresti e posibil sa ninga slab

In Bucuresti este posibil sa ninga slab

In intervalul mentionat vremea va deveni rece in toata tara, chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului, unde si vantul va avea unele intensificari.Valorile termice vor fi negative in cursul noptilor si al diminetilor in majoritatea regiunilor.In zonele montane va ninge si vor fi intensificari ale vantului indeosebi pe creste, spulberand zapada.In regiunile estice, sudice si centrale se vor semnala precipitatii slabe, dar sub forma de ninsoare sau lapovita, mai ales in cursul zilei de vineri, 16 noiembrie si al noptii de vineri spre sambata (16/17 noiembrie).Metorologii au emis si o avertizare speciala pentru Bucuresti. Potrivit acesteia, de maine, ora 8:00, pana sambata, ora 8:00, vremea va deveni rece, cerul va fi noros si temporar vor cadea precipitatii slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil si lapovita sau fulguiala.Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari, rafale de 45...50 km/h. Temperatura aerului va avea valori mai scazute decat joi, respectiv o maxima de 4...5 grade si minima de -2...0 grade.De sambata, ora 8:00, pana duminica, ora 8:00, vremea se raceste si mai mult, temperatura maxima fiind de 2...3 grade si minima in jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi noros si trecator vor fi posibile fulguieli. Vantul va sufla slab si moderat.I.O.