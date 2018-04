Bate vantul cu putere in toata tara. Avertizari cod galben de vant pana luni seara

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, pana duminica la ora 21:00, local in Banat, Crisana, Transilvania, Oltenia si Maramures vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 45 - 55 kilometri/ora si, temporar, 60 - 65 kilometri/ora. La munte, la peste 1.500 de metri altitudine, rafalele vor depasi 80 - 100 kilometri/ora.Va ploua in regiunile nord-vestice, unde vor continua sa se acumuleze cantitati de apa de 10 - 15 litri/metrul patrat, precum si la munte. Exceptie va face zona montana inalta, unde precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare si se va depune strat nou de zapada.De asemenea, in intervalul 1 aprilie, ora 15:00 - 2 aprilie, ora 21:00, in cea mai mare parte a Munteniei si Dobrogei, iar in noaptea de duminica spre luni (01/02 aprilie) si pe parcursul zilei de luni (2 aprilie) local si in Oltenia si Transilvania vor fi intensificari temporare ale vantului cu viteze de peste 45 - 55 km/h.In plus, in perioada 1 aprilie, ora 21:00 - 2 aprilie, ora 21:00, va fi Cod galben de vant puternic in cea mai mare parte a zonei de munte, vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 55 - 65 km/h, iar la altitudini de peste 1.500 de metri rafalele vor depasi 80 - 100 km/h, unde in cursul noptii de duminica spre luni (01/02 aprilie) temporar va ninge.