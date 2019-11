Cand scapam de ploi si vremea rece - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Vremea va fi mai calda decat in mod normal in intervalul 25-29 noiembrie, cand vor fi 14...15 grade. Intre 30 noiembrie si 4 decembrie se va racori si se va ajunge la maxime de 5 grade. Ulterior, pana pe 8 decembrie se va incalzi pana la 9 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere incepand cu 27 noiembrie.Acestea local pot fi moderate cantitativ in prima parte a celei de-a doua saptamani.Vremea va fi mai calda decat in mod normal in intervalul 25-29 noiembrie, cand vor fi 13...14 grade. In intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie se racoreste si se va ajunge la maxime de 4 grade. Ulterior, se va incalzi pana la 8 grade pe 8 decembrie.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, predominant ploi local si temporar moderate cantitativ, va fi in crestere incepand cu 27 noiembrie.Vremea va fi mai calda decat in mod normal in intervalul 25-29 noiembrie, cand se vor inregistra temperaturi maxime de 11...12 grade. In intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, procesul de racire treptata va conduce la o medie a temperaturilor maxime de 3 grade. Ulterior, aceasta medie va fi in crestere si va atinge 6 grade pe 8 decembrie.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, predominant sub forma de ploaie, va fi in crestere incepand cu 27 noiembrie.Vremea va fi mai calda decat in mod normal in intervalul 25-29 noiembrie (11...12 grade). Intre 30 noiembrie si 4 decembrie temperaturile scad pana spre maxime de 3 grade. Apoi se va incalzi si vor fi 6 grade pe 8 decembrie.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, predominant ploi local si temporar moderate cantitativ, va fi in crestere incepand cu 27 noiembrie.In intervalul 25-29 noiembrie vremea se va incalzi treptat, astfel incat temperaturile maxime vor ajunge, in medie, la 13 grade. Incepand cu data de 30 noiembrie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila intre 4 si 7 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor in general slabe va fi in crestere incepand cu 27 noiembrie.In intervalul 25-29 noiembrie vremea se va incalzi treptat, pana la 14 grade. Incepand cu data de 30 noiembrie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade, iar temperaturile vor oscila intre 8 si 11 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe va fi in crestere pe data de 26 noiembrie si temporar pe parcursul celei de-a doua saptamani.In intervalul 25-29 noiembrie vremea se va incalzi treptat, astfel incat temperaturile maxime vor ajunge, in medie, la 15 grade. Incepand cu 30 noiembrie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila intre 6 si 9 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe va fi in crestere la inceputul intervalului de prognoza si temporar dupa 28 noiembrie.In intervalul 25-29 noiembrie vremea se va incalzi treptat, astfel incat temperaturile maxime vor ajunge, in medie, la 13 grade. Incepand cu 30 noiembrie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila intre 7 si 10 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe va fi in crestere la inceputul intervalului de prognoza si temporar dupa data de 28 noiembrie.In intervalul 25-28 noiembrie vremea se va incalzi treptat, astfel incat temperaturile maxime vor ajunge, in medie, la 7 grade. Incepand cu 29 noiembrie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila intre -2 si 2 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor in general slabe va fi in crestere incepand cu 28 noiembrie.A.G.