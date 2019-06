Canicula in Europa: Ce urmeaza dupa temperaturile extreme inregistrate in aceasta saptamana

Temperaturile extreme au facut ravagii

La ce ne asteptam in continuare

In Franta, unde recordul absolut de caldura a fost inregistrat vineri, cu 45,9 grade Celsius in sudul tarii, temperaturile vor scadea cu 10 grade la Paris si Rennes, desi estul tarii va fi in continuare afectat de temperaturi extrem de ridicate.Pana acum, cel putin opt persoane au murit din cauza acestui val de caldura saharian: patru in Franta (plus o persoana in stare de urgenta absoluta), doua in Spania si doua in Italia. Este vorba despre persoane in varsta sau muncitori de pe santiere, iar numarul deceselor ar putea creste.Canicula, de o intensitate exceptionala pentru luna iunie, a provocat numeroase incendii de vegetatie in Franta si in Spania, conducand uneori la evacuarea locuitorilor si provocand pagube semnificative pe podgoriile din sudul Frantei.Incendiile de vegetatie au distrus mai multe case si sute de hectare de teren in sudul Frantei, relateaza dpa.Flacarile au facut ravagii in departamentul Gard, o regiune in care precipitatiile au fost extrem de reduse si unde temperaturile au atins 45 de grade Celsius. Presa franceza a relatat sambata ca incendiile au provocat pagube si au distrus complet zece cladiri in Gard.Mai mult de 550 de hectare de teren au fost distruse de flacari, a informat postul de radio France Bleu, iar 15 pompieri si sase politisti au suferit insolatii in timpul operatiunilor pentru stingerea incendiilor. Un barbat a suferit arsuri de gradul II la un brat intr-un incendiu izbucnit in orasul Vauvert.In Spania, peste 700 de soldati, sute de pompieri, avioane care arunca apa, elicoptere si vehicule de pompieri s-au luptat cu patru incendii in centrul si nord-estul tarii, unde temperaturile au atins 42 de grade Celsius.Un incendiu care a izbucnit vineri seara in orasul Almorox (centru) a distrus peste 2.000 de hectare, propagandu-se in regiunea Madrid si conducand la evacuarea unui sat.La 60 de km sud-est de Almorox, un alt incendiu a facut ravagii in apropierea orasului Toledo, fortand 22 de locuitori sa evacueze zona. Un al treilea incendiu s-a produs in zona, la 60 km vest de Almorox.In nord-estul tarii, in Catalonia, un incendiu imens care a izbucnit miercuri si a distrus de atunci mii de hectare de pamant a fost stabilizat sambata seara, potrivit guvernului regional.Patru statii de masurare a temperaturii din Spania au inregistrat valori record pentru luna iunie - 41,9 grade Celsius la Lleida, 40,5 grade pe aeroportul din Pamplona, 40,3 grade pe aeroportul din Madrid si 38,8 grade la Burgos.Varful caniculei pare sa fi trecut insa in Peninsula Iberica, unde temperaturile sunt asteptate sa scada treptat duminica, chiar daca vor fi in continuare 38 de grade la Madrid sau in Albacete (est).In Germania, duminica va fi cea mai fierbinte zi a acestui episod de caldura extrema. Temperaturi de 40 de grade Celsius sunt asteptate la Mannheim (sud-vest) si 38 de grade la Berlin.Abia luni temperaturile vor incepe sa scada. Potrivit serviciilor de meteorologie germane, temperatura medie pentru luna iunie in tara este deja cu patru grade mai mare decat cea din perioada de referinta 1981-2010.Temperaturi ridicate sunt asteptate in continuare in Italia, cu 35 de grade in Toscana si Lazio.