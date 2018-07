Cat mai ploua in Bucuresti - prognoza speciala pentru Capitala

Ziare.

Conform meteorologilor, in Capitala, pana la ora 21:00, vor fi innorari si se vor semnala averse moderate si temporar insemnate cantitativ, insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra in medie 15 - 20 l/mp, izolat peste 25 l/mp.Pe timpul zilei, valorile termice nu vor depasi 24 - 25 de grade Celsius.Iata efectele ploii de azi dimineata din Bucuresti: Capitala a devenit Mica Venetie, dar nu e nimic romantic aici: Ca sa ajunga la munca, oamenii au mers prin apa pana la genunchi (Foto&Video) ANM a actualizat, marti, avertizarile de tip cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ.Astfel, pana la ora 18:00, va fi in vigoare avertizarea cod portocaliu de vreme instabila in 13 judete. Judetele vizate de noua avertizare sunt: Vrancea, Buzau, Prahova, Covasna, Brasov (partial), Dambovita, Arges, Valcea, Sibiu (partial), Gorj, Hunedoara (partial), Alba (partial) si Caras-Severin (partial).In jumatatea de nord a Olteniei si a Munteniei, in sudul Transilvaniei si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va continua sa ploua, temporar abundent si se vor cumula cantitati de apa de 25 - 35 l/mp si, pe arii restranse, 40 - 50 l/mp.De asemenea, pana la ora 21:00, pe durata avertizarii cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, in cea mai mare parte a tarii, inclusiv in Bucuresti, vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice frecvente, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si, izolat, grindina. Prin cumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 20 - 25 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.Incepand de marti seara, aria ploilor va fi in restrangere catre nord-est, iar pe timpul noptii de marti spre miercuri (10/11 iulie) in Moldova si in zona Carpatilor Orientali izolat se vor cumula 20 - 25 l/mp.Vezi cum va fi vremea pana pe 22 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.