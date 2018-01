Cat va tine vremea frumoasa - prognoza meteo pentru doua saptamani

Ziare.

In prima saptamana, vremea va fi mai calda fata de normalul perioadei. Temperaturile maxime vor varia in intervalul 4-11 grade Celsius, in vreme ce minimele urmeaza sa oscileze intre -2 si 3 grade Celsius.In a doua parte a intervalului se mai raceaste. In consecinta, temperaturile maxime nu vor mai depasi 7 grade Celsius, iar cele minime vor scadea pana la -4 grade.In primele 4 zile din februarie si in intervalul 6-9 februarie exista sanse sa cada precipitatii insemnate cantitativ.Pe parcursul primei saptamani, vremea va fi calda pentru o luna de iarna. Maximele vor ajunge la 10 grade, iar minimele nu vor scadea sub - 3 grade Celsius.A doua saptamana aduce o scadere de temperaturi. Drept urmare, maximele nu vor mai depasi 7 grade Celsius, iar minimele vor ajunge la -5 grade.In zilele de 1 si 2 februarie si in intervalul 6-9 februarie sunt sanse sa cada precipitatii insemnate cantitativ, pe arii extinse.In prima saptamana de prognoza vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, cu maxime de 8 grade Celsius si minime de -5 grade Celsius.Ulterior, vremea va intra intr-un proces de racire, iar temperaturile vor tinde spre cele firesti pentru luna februarie. Temperaturile maxime vor fi de 5 grade Celsius, iar minimele vor cobora pana la -8 grade Celsius.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor abundente va fi mai ridicata in perioada 1 - 4 februarie, dar si dupa data de 6 februarie.In prima saptamana, vremea va fi calda, cu maxime care vor ajunge la 8 grade si minime de pana la -4 grade Celsius.In cea de-a doua parte a intervalului, temperatura aerului va scadea. Temperaturile maxime vor ajunge la 5 grade Celsius, iar minimele vor cobora pana la -7 grade.In primele patru zile din februarie si in intervalul 6-9 februarie ar putea cadea precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse.Cu maxime care vor ajunge la 9 grade Celsius si minime de pana la -3 grade, prima saptamana de prognoza va fi mai calda decat urmatoarea.In cea de-a doua saptamana, valorile termice vor scadea usor si treptat, apropiindu-se de cele climatologic specifice perioadei. In medie, maximele se vor incadra intre 0 si 4 grade, iar minimele intre -6 si -4 grade.Temporar, vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, dupa data de 2 februarie, cu o probabilitate mai ridicata ca acestea sa se semnaleze pe spatii mai extinse in zilele de 2 - 3 februarie si in perioada 6 - 10 februarie.Pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 6 si 12 grade si minime intre -1 si 3 grade.In cea de-a doua saptamana, temperatura aerului va marca o scadere iar regimul termic va deveni apropiat de cel normal pentru aceasta perioada cu maxime cuprinse intre 2 si 7 grade si minime intre -3 si 1 grad.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in intervalele 2 - 4 februarie si 6 - 11 februarie.In prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, cu maxime care vor ajunge la 13 grade si minime care coboara pana la -4 grade Celsius.Se va mai raci insa in a doua saptamana a intervalului, cand temperaturile maxime nu mai trec de 7 grade Celsius, in vreme ce minimele vor cobora pana la -5 grade.In intervalele 2 - 4 februarie si 6 - 11 februarie posibilitatile sa cada precipitatii sunt mai mari.In primele doua zile de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 -13 grade. Pana spre mijlocul celei de a doua saptamani, regimul termic se va mentine peste cel specific acestei perioade, desi tendinta generala a temperaturilor inregistrate in timpul zilei va fi in scadere.Intre 8 si 11 februarie procesul de racirea va continua, iar maximele vor scade pana la 2-3 grade Celsius. Minimele ar putea cobori pana la -2 grade Celsius.Vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, aproape in fiecare zi, incepand cu data de 1 februarie.Noaptea temperaturile vor fi negative, iar ziua maximele se anunta pozitive doar in zilele de 29 ianuarie si 1 februarie.In prima sapatamana maximele pot ajunge la 2 grade, iar minimele la -9 grade Celsius. In a doua saptamana, temperaturile maxime variaza intre -4 grade si 0 grade Celsius, iar minimele intre -10 grade si - 6 grade.Temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a intervalului, cu o probabilitate mai mare de aparitie a acestora in perioadele 1 - 4 si 6 - 10 februarie.