Ce ne asteapta in primele luni de primavara: Cum va fi vremea in martie si aprilie

In, temperaturile vor fi peste mediile normale in anumite regiuni, in special in sudul tarii, cele mai scazute temperaturi medii inregistrandu-se in Transilvania si Moldova.Mai cald va fi in Banat, Crisana si Oltenia, unde termometrele vor arata in anumite zile si 7 grade Celsius.Media multianuala lunara pentru martie va fi deIata estimarile meteorologice pentru luna martie, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).: 4 - 7 grade C: 4 - 6 grade C: 3 - 5 grade C: 0 - 5 grade C: 3 - 7 grade C: 3 - 6 grade C: 4 - 6 grade C: -1 - 5 grade CPrecipitatiile totale lunare in martie vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, adica va ploua mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada.In, vremea se va incalzi, asa cum este normal pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile medii se vor situa in zona normalului, in sud si sud-estul tarii.Cel mai cald va fi in Banat, Crisana, Dobrogea. In anumite regiuni, temperaturile vor cobori sub mediile climatologice, cum ar fi Moldova sau Transilvania.Media multianuala lunara pentru aprilie va fi deIata estimarile meteorologice si pentru luna aprilie:: 10 - 12 grade C: 10 - 11 grade C: 9 - 11 grade C: 6 - 11 grade C: 8 - 12 grade C: 8 - 12 grade C: 10 - 11 grade C: 5 - 11 grade CPrecipitatiile totale lunare vor avea, in general, o tendinta spre excedent, potrivit ANM.