Cea mai friguroasa noapte din sezon: Minus 23 de grade la Intorsura Buzaului

Meteorologul de serviciu, Liliana Dima, a declarat ca minima a fost inregistrata intre orele 1:30-2:30, dar spre dimineata temperatura a crescut usor.Aceasta a fost cea de- a treia zi geroasa in zona Intorsurii Buzaului, unul dintre polii frigului din Romania, supranumita si "Mica Siberie" din cauza temperaturilor extrem de scazute care se inregistreaza aici in fiecare an.Marti dimineata au fost minus 21,6 grade Celsius la Intorsura Buzaului, iar in noaptea de marti spre miercuri mercurul termometrelor a oscilat intre minus 20 si minus 21 de grade Celsius.Meteorologii prognozeaza ca gerul se va "imblanzi" in urmatoarea perioada."Orice minune tine trei zile, ne putem astepta sa fie tot frig, dar nu chiar asa", a declarat meteorologul Ciprian Bularca.Meteorologii spun ca aceasta iarna este foarte capricioasa, cu oscilatii mari de temperatura, dar si mai blanda decat in alti ani, cand mercurul termometrelor a coborat chiar si sub minus 30 de grade Celsius. Pe 8 ianuarie 2015, la Intorsura Buzaului au fost minus 34,6 grade Celsius, iar pe 10 ianuarie 2017, minus 32 de grade Celsius.Oficial, cea mai scazuta temperatura inregistrata in ultima jumatate de secol in judetul Covasna a fost de minus 35,8 grade Celsius in 8 februarie 2005, la Intorsura Buzaului, record care nu a mai fost atins din anul 1939.