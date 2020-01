Cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna a fost inregistrata azi dimineata: Minus 21,6 grade Celsius

Ziare.

Meteorologul de serviciu, Viorica Ienea, a declarat, pentru Agerpres, ca minima a fost inregistrata in jurul orei 5,30, dupa care temperaturile au inceput sa creasca usor."A fost cea mai scazuta temperatura din acest sezon, minus 21,6 grade Celsius la ora 5,30, dar in jurul orei 9,00 a urcat la minus 13 grade. (...) Au mai fost zile friguroase luna aceasta, spre exemplu pe 3 ianuarie au fost minus 15 grade Celsius la Intorsura Buzaului, iar pe 4 ianuarie au fost minus 17, dar luni au fost minus 5, a fost o vreme placuta de Boboteaza", a declarat Viorica Ienea.Ea a adaugat ca vremea a fost foarte capricioasa in aceasta iarna, inregistrandu-se oscilatii mari de temperatura de la o zi la alta."Temperaturile sunt influentate de fronturile atmosferice, dar, in general, se inregistreaza o tendinta de incalzire a vremii. Vor mai fi episoade de ger si viscol, dar nu vor mai fi cum au fost odata. Ierni cu temperaturi de plus 13, 14 grade Celsius in luna decembrie eu nu am prins pana acum si lucrez de 40 de ani la statia meteo", a mai spus Viorica Ienea.In anii anteriori, in zona Intorsurii Buzaului s-au inregistrat temperaturi si mai scazute: pe 8 ianuarie 2015 la Intorsura Buzaului au fost minus 34,6 grade Celsius, iar pe 10 ianuarie 2017, minus 32 de grade Celsius.Oficial, cea mai scazuta temperatura inregistrata in ultima jumatate de secol in judetul Covasna a fost de minus 35,8 grade Celsius in 8 februarie 2005, la Intorsura Buzaului, record care nu a mai fost atins din anul 1939.Citeste si Iarna incepe sa se instaleze peste tot - cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani