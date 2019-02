Cinci judete sunt sub avertizare meteo de vant puternic

Ziare.

ANM a emis o avertizare nowcasting cod galben de vant puternic pentru judetele Arad, zona de munte si unele localitati din Bihor, Caras-Severin si Timis, unde se vor semnala intensificari ale vantului, care la rafala vor atinge si depasi 60 de kilometri pe ora si izolat 75 de kilometri pe ora, iar in zona de munte 75 - 85 de kilometri pe ora.Zona de munte a judetului Sibiu, precum si sase localitati, sunt sub avertizare nowcasting cod galben de vant puternic pana la ora 14.00. Aici, se semnaleaza intensificari temporare ale vantului care ating la rafala 60 - 75 de kilometri pe ora, spulberand zapada de la munte.Totodata, in mai multe localitati din judetul Harghita este, pana la ora 13.00, cod galben de ceata, care scade vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolar sub 50 de metri, fiind posibile si depuneri de chiciura.Judetele Bacau, Botosani si Neamt sunt si ele sub atentionare cod galben de ceata pana la ora 13.00.