Cod galben de ceata in 17 judete si risc mare de avalansa in Fagaras si Bucegi - UPDATE

Potrivit meteorologilor, sunt sub cod galben de ceata judetele Giurgiu, Tulcea, Galati si Teleorman, dar si zonele joase din judetele Vrancea, Bacau, Neamt si Suceava.De asemenea, sunt sub avertizarea meteorologilor zeci de localitati din judetele Harghita, Covasna, Ilfov, Arges, Ialomita, Prahova, Calarasi si Dambovita si Iasi.Totodata, turistii sunt avertizati ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi la peste 1.800 de metri altitudine este de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, fiind "risc mare". Pe creste s-au format cruste subtiri de gheata, cu rezistenta scazuta, iar avalansele se pot declansa si la incarcari slabe sau spontan."In partea superioara, primii 10-20 centrimetri de zapada s-au umezit usor, dar in profunzime s-a mentinut structura mai stabila a zapezii. Temperaturilor diurne usor negative ce se vor inregistra pe fondul insolatiei de maine vor duce la o usoara scadere a stratului prin umezirea si topirea zapezii de la suprafata, unde pe timpul noptii se vor forma cruste subtiri de gheata, cu rezistenta scazuta.Se vor mentine conditiile necesare curgerilor superficiale de zapada, iar in zonele mai abrupte cu cantitati mai mari de zapada riscul declansarilor avalanselor (inclusiv a celor spontane) se va mentine la acelasi nivel datorita alunecarii ultimului strat mai recent de zapada depus peste cel vechi, intarit si mai stabil, aflat dedesubt. In cazuri de supraincarcari oricat de slabe (cu turisti, schiori, etc), riscurile vor fi amplificate", anunta meteorologii.Potrivit acestora, la altitudini mai mici riscul producerii de avalanse este de gradul trei - risc insemnat.Stratul de zapada a scazut cu pana la 5 centimetri in toata zona montana, iar sambata la ora 14:00, masura 173 centrimetri la Balea-Lac, 127 centrimetri la Varful Omu, 53 centrimetri la Sinaia, 51 centrimetri la Predeal si 43 centrimetri la Fundata.Avertizarea meteorologilor este valabilla de sambata de la ora 20:00 pana duminica la aceeasi ora.