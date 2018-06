Capitala si 5 judete din sudul tarii, sub cod galben de furtuna UPDATE

UPDATE:

Circulatie ingreunata pe Autostrada Soarelui din cauza unei ploi torentiale

In Bucuresti se vor semnala averse ce vor cumula 15 - 20 l/mp, izolat 25 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni si intensificari de scurta durata ale vantului.Initial, s-au aflat sub cod galben 7 judete, insa meteorologii au prelungit atentionarile pentru cinci dintre acestea.ANM a prelungit atentionarile cod galben de vreme rea, pentru Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Ilfov si Calarasi, acestea fiind valabile in intervalul 08:45 - 09:30.Zonele afectate:: Bolintin-Vale, Floresti-Stoenesti, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Gaiseni, Vanatorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucsani, Gradinari, Joita, Clejani, Marsa, Sabareni, Cosoba;: Titu, Potlogi, Corbii Mari, Racari, Crevedia, Petresti, Lunguletu, Matasaru, Ciocanesti, Odobesti, Tartasesti, Branistea, Uliesti, Mogosani, Contesti, Visina, Niculesti, Brezoaele, Poiana, Selaru, Produlesti, Costestii din Vale, Butimanu, Slobozia Moara;: Videle, Blejesti, Vartoape, Trivalea-Mosteni, Galateni, Olteni, Poeni, Gratia, Silistea, Cosmesti, Talpa, Scurtu Mare, Sarbeni, Purani;: Buftea, Chitila, Domnesti, Clinceni, Mogosoaia, Ciorogarla, Dragomiresti-Vale;De asemenea, de la ora 08:00 este in vigoare un alt cod galben, valabil pana la ora 09:30, pentru urmatoare zone:: Ciochina, Axintele, Salcioara, Andrasesti, Albesti, Buesti;: Mihailesti, Calugareni, Ghimpati, Izvoarele, Buturugeni, Letca Noua, Singureni, Rasuceni, Clejani, Toporu, Iepuresti, Schitu, Bulbucata, Stoenesti;: Videle, Botoroaga, Draganesti-Vlasca, Marzanesti, Mereni, Vitanesti, Mosteni, Bujoreni, Rasmiresti, Crevenicu;: Magurele, Bragadiru, Clinceni, Cornetu;: Dor Marunt, Lehliu Gara, Ileana, Lupsanu, Dragos Voda, Lehliu, Valea Argovei, Vlad Tepes, Stefan Voda, Luica, Valcelele, Frasinet, Ulmu, Gurbanesti, Nicolae Balcescu;Traficul se desfasoara ingreunat pe Autostrada Soarelui, joi dimineata, intre Branesti si Fundulea, din cauza unei ploi torentiale, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic sfatuieste soferii care se deplaseaza pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile de intalnire si sa reduca viteza de deplasare, intrucat pe tronsonul kilometric 20 - 35 (Branesti - Fundulea) traficul rutier se desfasoara ingreunat, in conditii de ploaie torentiala.