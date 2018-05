Cod galben de furtuna in mai multe judete

Ziare.

com

Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul orar 9:00-15:00, se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 60 km/h, izolat 70 km/h in judetele Vaslui, Bacau, Iasi, Vrancea si Galati.Al doilea cod este in vigoare de la ora 10:20 pana la 15:00, in judetele Ialomita, Braila si Buzau. Si aici ne asteptam la intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 55 - 65 km/h.Amintim ca duminica se strica vremea si va ploua in mai multe zone din tara, exceptie facand estul si nord-estul.In Bucuresti, desi termometrele vor arata o temperatura maxima de 29 de grade, cerul va fi temporar noros. De asemenea, vor fi averse si descarcari electrice.Iata ce temperaturi se vor inregistra, duminica, si in alte mari orase:Brasov: 23 gradeConstanta: 24 gradeSuceava: 22 gradeBaia Mare: 26 gradeCluj-Napoca: 25 gradePitesti: 26 gradeSibiu: 24 gradeIasi: 26 gradeVezi cum va fi vremea si luni