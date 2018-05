Cod galben de furtuna in mai multe judete din tara

Ziare.

com

Pana la ora 21:00 este in vigoare o avertizare pentru judetele, unde se vor semnala descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului si averse, potrivit ANM.De asemenea, pana la ora 20:30, este in vigoare cod galben pentru judeteleSe vor semnala, potrivit ANM, frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, averse ce vor cumula 20...25 l/mp si intensificari de scurta durata ale vantului.Meteorologul de serviciu Dinu Marasoiu a declarat, pentru Realitatea, ca vantul se va intensifica si in Capitala, in urmatoarele ore, iar pe alocuri vor fi averse. Presiunea atmosferica va fi usor variabila si se vor semnala, de asemenea, descarcari electrice.