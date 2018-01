Cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Astfel, de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00 va fi in vigoare o. In intervalul semnalat vor fi precipitatii moderate cantitativ mai ales sub forma deIn jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10...15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30...35 l/mp. Pana luni, in Dobrogea vor predomina ploile, iar in Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si in sudul si estul Munteniei vor fi precipitatii mixte. De luni, in celelalte regiuni si in sud si sud-est vor fi mai ales ninsori si se va depune strat nou de zapada.Temporar vantul va avea intensificari in vestul si sudul teritoriului, cu viteze de 45...55 km/h, iar pe crestele montane, 60...70 km/h.Devalabil pentru Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova.Depentru Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea, unde vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala in general de 65...75 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.A.G.