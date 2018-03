Cod galben de polei pentru Bucuresti si 7 judete din sudul tarii

Ziare.

com

Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13:00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi.Pana la ora 11:00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele Ilfov si Dambovita.Duminica, in Bucuresti si in 12 judete din sudul tarii a fost cod portocaliu de polei. Din cauza poleiului si a fenomenului de ploaie inghetata, a fost inchisa circulatia pe patru drumuri nationale si pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Fetesti. Traficul pe autostrada a fost deschis duminica seara, de la ora 23:00.De asemenea, cel putin 12 curse aeriane au fost anulate sau amanate pe Aeroportul Henri Coanda, din cauza fenomenului de ploaie inghetata, in timp ce mai multe trenuri au acumulat intarzieri de pana la 400 de minute, in Gara de Nord.Tot din cauza poleiului, trenurile continua sa aiba intarzieri si luni , iar noua garnituri de calatori spre si de la Constanta au fost anulate.