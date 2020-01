Cod galben de vant in 27 de judete

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Atentionarea intra in vigoare, vineri dimineata, la ora 08:00 si expira pe 1 februarie, la ora 08:00.La munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi in zona inalta, unde rafalele vor depasi 80...100 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.La altitudini de peste 1500 de metri vor predomina ninsorile, iar in restul zonei montane precipitatiile vor fi mixte, favorizand depuneri de polei.Intensificari temporare ale vantului vor fi si in restul teritoriului, cu rafale in general de 50...55 km/h.A.G.