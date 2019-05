Cod galben de vijelii si grindina pentru mare parte din tara, inclusiv in Capitala

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

si afecteaza Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local Transilvania, Dobrogea si zona de munte. Aici se anunta vijelii, frecvente descarcari electrice, grindina si averse torentiale. Indeosebi in intervale scurte de timp se vor acumula cantitati de apa care vor depasi 25...35 l/mp.Acesta afecteaza Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Moldovei si jumatatea de nord a Munteniei, unde vor fi averse, ce vor avea si caracter torential si se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi 25...30 l/mp si pe arii restranse 50...60 l/mp. Aversele vor mai fi insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat de grindina.In zonele montane, iar trecator si in Transilvania si Subcarpatii Moldovei, precipitatiile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare. La altitudini de peste 1500m vantul va avea intensificari de peste 70...80 km/h spulberand zapada.Marti, vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor cu rafale cuprinse in general intre 55 si 65 km/h.Vremea va deveni deosebit de rece in toata tara pentru luna mai.