Cod galben si portocaliu de vant puternic si ninsori, in mai bine de jumatate din tara

cod portocaliu

cod portocaliu

Codul galben

Ziare.

com

Prima avertizareintra in vigoare miercuri, la ora 18:00, si expira maine la ora 20:00.Vantul va bate puternic, va fi viscol si zapada troienita in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. In Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura, viteza vantului la rafala va depasi 80...90 km/h, iar pe creste se vor atinge 120 - 140 km/h, viscolind ninsoarea si troienind zapada, iar vizibilitatea va scadea sub 50 m.A doua atentionareeste valabila de joi, ora 01:00 pana vineri, ora 17:00.In perioada mentionata va fi vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau;In judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si in zona joasa a judetelor Neamt si Bacau, vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75...85 km/h si temporar va ninge viscolit.a intrat in vigoare azi, la ora 14:00, si este valabil pana joi la ora 22:00.In intervalul mentionat in zona de munte va ninge insemnat cantitativ si se va depune strat consistent de zapada. Miercuri dupa amiaza si in prima parte a noptii de miercuri spre joi, in Transilvania vor fi la inceput precipitatii mixte, apoi mai ales sub forma de ninsoare.In a doua parte a noptii de miercuri spre joi si in cursul zilei de joi in Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei si pe arii restranse in nordul Munteniei vor predomina ninsorile. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 30...35 l/mp.Vantul se va intensifica treptat in cea mai mare parte a tarii, dar cu precadere in sud, centru, est si la munte, unde vor fi rafale de 50...70 km/h, iar local in Moldova, in Dobrogea si pe crestele montane inalte, 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.