Cod portocaliu de ninsori inclusiv in Bucuresti - vezi cat mai tine viscolul

de ninsoare si frig intra in vigoare joi, 22 martie, de la ora 23:00, si este valabil pana vineri, 23 martie, ora 15:00.Fenomenele vizate sunt"In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h si temporar 65...70 km/h, viscolind si local troienind zapada si determinand diminuarea vizibilitatii", transmite ANM.de ninsoare intra in vigoare tot joi, incepand cu ora 15:00, si este valabil pana vineri, la ora 20:00.Potrivit ANM, fenomenele vizate sunt"In Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea de sud a Moldovei si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura ninsorile vor fi in extindere dinspre sud-vest si in intensificare, se va depune strat nou de zapada, local consistent, iar temporar vantul va avea intensificari in medie cu 45...55 km/h, astfel ca vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolita si spulberata", precizeaza Administratia Nationala de Meteorologie.De asemenea, in sudul si estul Dobrogei vor fi precipitatii mixte si se va depune polei.Meteorologii anunta ca, cu precadere in jumatatea de sud-est, unde intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzatia de frig.Astazi, de la ora 14:00, a intrat in vigoare o informare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ si polei. Aceasta este valabila pana joi, ora 15:00, cand ii ia locul codul galben.In intervalul mentionat, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada a anului, temperaturile fiind si cu 10 grade mai scazute decat cele specifie lunii martie, in cea mai mare parte a tarii."In dupa-amiaza si seara zilei de miercuri se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare cu depunere de strat de zapada pe arii mai extinse in centrul si sud-estul tarii, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. In prima parte a zilei de joi, in sud-vestul si sudul extrem al teritoriului, aria ninsorilor se va extinde, iar vantul va fi in intensificare", conform ANM.De asemenea, la inceputul intervalului, in sudul Munteniei si in Dobrogea vor fi si precipitatii mixte, favorizand formarea de polei sau ghetus.