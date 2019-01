Cod portocaliu de vreme severa imediata in Bucuresti si alte 8 judete

Ziare.

Codul portocaliu este valabil in Capitala de la ora 21:30 pana la ora 03:00.Tot cod portocaliu este si in judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Ilfov si Calarasi.Si aceasta avertizare este valabila tot pana la ora 03:00.Vremea rea care a pus stapanire pe Romania, cu vant si ploaie inghetata in mai multe zone din tara, a dat peste cap traficul pe sosele, pe calea ferata, dar si pe aeroporturi.Numeroase accidente s-au produs in toata tara din cauza conditiilor meteorologice si oamenii au ramas blocati.Vremea nu pare sa se imbunatateasca, conform prognozei meteorologilor, care anunta ninsori, lapovita si polei si in urmatoarele zile.Neplaceri a avut si premierul Viorica Dancila, dupa ce, din cauza conditiilor meteo, avionul cu care se intorcea de la Bruxelles a aterizat de urgenta la Sibiu . Premierul si-a continuat drumul pana la Bucuresti in masina.A.S.