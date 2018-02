Cod portocaliu in Caras-Severin, unde vantul va depasi 110 km/h. ISU cere localnicilor sa nu iasa afara

IGSU face apel la oamenii din zonele afectate sa nu iasa afara

Navigatia pe Dunare, suspendata

Ziare.

com

Codul portocaliu a intrat in vigoare la 10:15 si va fi valabil pana la ora 16:00.Se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala, iar la peste 1700 m. ANM mai precizeaza ca in zona va ninge viscolit.In acest context, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a facut, marti, un apel catre persoanele care locuiesc in zonele in care este in vigoare codul portocaliu sa nu iasa din casa."Facem un apel pentru populatia din zonele vizate, ca pe timpul manifestarii fenomenelor, sa ramana in spatii inchise care le asigura protectia. De asemenea, recomandam evitarea deplasarii in parcuri sau alte zone unde se afla arbori care ar putea sa fie doborati de vant", a transmis IGSU.Inspectoratul precizeaza ca "echipajele operative de pompieri sunt pregatite sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor publice locale, pentru limitarea si inlaturarea efectelor de vreme rea".Navigatia pe Dunare a fost suspendata, marti, intre kilometrii fluviali 1.040 si 1.072 (intre localitatile Coronini si Bazias, judetul Caras-Severin), din cauza vantului puternic.Vezi si prognoza meteo pana pe 4 martie A.D.