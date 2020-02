Cod portocaliu si galben de vant pana la jumatatea saptamanii, cu rafale de 120 km/h. Prognoza speciala pentru Bucuresti

*Foto: ANM

Prognoza speciala pentru Bucuresti

Ziare.

com

Prima avertizare intra in vigoare azi la ora 14:00, fiind vorba despre un cod galben valabil pentru zona de munte din Banat, Crisana, Transilvania si Maramures. Averizarea e valabila pana marti, 11 februarie, la 20:00.Vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 65...75 km/h, iar indeosebi in zona inalta, rafalele vor depasi 90 km/h si va fi viscol. Temporar, va ninge in masivele montane din nordul tarii, iar in restul zonei de munte, in Maramures si in nord - estul Transilvaniei, la inceput vor fi precipitatii mixte, favorizand formarea de polei, apoi vor predomina ninsorile. La atitudini de peste 1.500 m se va depune strat consistent de zapada.Meteorologii anunta insa ca nu numai zona de munte e afectata, si, chiar daca la intensitati mai mici, vor fi precipitatii mixte si vant cu rafale de 45...55 km/h si in restul teritoriului.La ora 18:00, intra in vigoare avertizarea de tipde vant puternic si vsicol ce va afecta zona inalta de munte a judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Neamt, Cluj si Bihor. Vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de peste 90...120 km/h si temporar va ninge viscolit, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.Codul portocaliu va expira miercuri, 12 februarie, la 20:00.Marti, 11 februarie, va intra in vigoare o a treia avertizare, de tip cod galben, valabila pana miercuri la 20:00. Vantul puternic va viscoli zapada in zona montana inalta in toata zona carpatica. Rafalele vor depasi 80...100 km/h.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o prognoza speciala pentru Capitala.Luni de la ora 14:00 pana marti la 20:00, cerul se va innora si trecator va ploua slab, cu probabilitate mai mare in cursul noptii de luni spre marti si in dupa-amiaza zilei de marti.Vantul se va intensifica treptat, incepand din a doua parte a noptii, astfel ca pe parcursul zilei de marti vor fi rafale de 35...45 km/h, iar in orele serii in jurul a 50 km/h.Valorile de temperatura vor in crestere fata de zilele precedente, astfel ca cele maxime vor fi de 8...9 grade, iar minima noptii de luni spre marti va fi de 1...3 grade.De marti seara pana miercuri la ora 20:00, cerul va fi variabil, cu innorari temporare, iar probabilitatea de ploaie redusa.In schimb, vantul va avea intensificari, cu precadere in noaptea de marti spre miercuri, cand va atinge viteze de 45...55 km/h, urmand a diminua treptat pe parcursul zilei de miercuri.Temperatura minima va fi de -1...1 grad, iar cea maxima de miercuri de 11...12 grade.