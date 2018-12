Cod portocaliu si galben de viscol in mai multe judete

Ziare.

Potrivit meteorologilor, in judetele Hunedoara si Caras-Severin, peste cota de 1800 metri, se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge 100-110 km/h si izolat 125 km/h, ninsoare viscolita si zapada spulberata ce determina scaderea vizibilitatii sub de 50 metri.De asemenea, in zona de munte a judetelor Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita se va semnala vant cu viteze de 90 - 110 km/h ce spulbera zapada si viscoleste puternic ninsoarea, reducand vizibilitatea sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM.