Cod rosu de vijelii la munte: Rafale de pana la 180 km/h - Avertizari si pentru restul tarii (HARTA)

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) transmite ca vantul va sufla in zonele cu altitudini de peste 1.500 m din Carpatii Meridionali si de Curbura cu viteze de peste 140...180 km/h, spulberand puternic zapada si determinand scaderea vizibilitatii spre zero.Codul rosu de vijelii in aceste regiuni de munte expira duminica, la ora 18.00.Meteorologii au emis si un cod portocaliu valabil in zona montana, unde vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de peste 110...130 km/h. Temporar va ninge viscolit, diminuand semnificativ vizibilitatea, la inceput in Carpatii Orientali, apoi si in restul zonei montane, la altitudini in general de peste 1600 m. Avertizarea este valabila de duminica, ora 18.00, pana luni, la ora 18.00.De asemenea, vantul va avea intensificari sustinute, in noaptea de duminica spre luni (23/24 februarie) si in prima parte a zilei de luni (24 februarie) in nordul Crisanei, Transilvania si Maramures, cu viteze de 80...95 km/h, iar mai ales pe parcursul zilei de luni, in Moldova si in nordul Dobrogei, temporar cu peste 90...100 km/h. Pentru aceste zone a fost emis tot un cod portocaliu.In restul regiunilor se afla in vigoare un cod galben de vant pana luni la ora 18.00.Iata harta cu avertizarile meteo ANM a actualizat si prognoza speciala pentru Capitala, valabila in perioada urmatoare.Astfel, duminica, vantul va sufla in general moderat, cu viteze de pana la 35...40 km/h, dar se va intensifica treptat, din a doua parte a noptii si pe parcursul zilei de luni, cu rafale in general de 50...60 km/h.Cerul va fi variabil. Temperatura maxima va fi de 12...14 grade, iar cea minima de 4...6 grade.