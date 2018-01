"Cum cauzeaza incalzirea globala frigul naprasnic din SUA"

Ziare.

Intr-un studiu publicat anul trecut in jurnalul WIRES Climate Change se afirma ca fenomene precum incalzirea regiunii arctice si topirea ghetarilor, cauzate in special de activitatea umana, ar putea impinge vremea rece inspre sud, noteaza NBC News In mod normal, deasupra Polului Nord exista ceea ce numim vortex polar, care mentine circulatia aerului rece in regiuna arctica. Potrivit cercetatorilor, reducerea suprafetei ghetii marine si a stratului de zapada din nordul Asiei are ca efect slabirea vortexului polar.Acest lucru afecteaza traiectoria fenomenului numit "jet stream", un curent de mare altitudine care se formeaza la granita zonelor cu diferente mari de temperatura, care calatoreste dinspre vest in est, impingandu-l inspre sud, ceea ce permite maselor de aer rece sa migreze spre sud, explica oamenii de stiinta.Temperatura globala a crescut constant in ultimii ani, 2016 fiind cel mai cald an inregistrat pana acum, conform unor analize realizate de NASA si de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOOA).Potrivit unui studiu din 2017 finantat de NOOA temperaturile din zona arctica cresc de doua ori mai repede comparativ cu cea globala.C.S.