Cum va fi vremea de Paste - prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

Ziare.

com

In urmatoarele zile se va incalzi, temeraturile ajungand la 22 de grade pe 4 aprilie, fiind mai cald decat in mod normal la aceasta data. Apoi, se va raci cu 5...6 grade, dar de pe 9 aprilie procesul de incalzire se va relua, temperaturile ajungand la 21 de grade. Intre 10 si 15 aprilie nu vor mai fi variatii termice semnificative si maximele se vor situa, in medie, intre 18 si 20 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor pe arii mai extinse, dar in general slabe cantitativ, va fi in zilele de 5 si de 6 aprilie, precum si dupa data de 12 aprilie.In primele zile vremea se va incalzi semnificativ, astfel ca in data de 4 aprilie media temperaturilor maxime va ajunge la 22 de grade. Vor urma doua zile de racire, apoi, pana la inceputul celei de a doua saptamani se va incalzi din nou (21 de grade). Din 10 si pana in 15 aprilie media maximelor termice va avea valori, in general, intre 17 si 19 grade si va caracteriza o vreme normala pentru aceasta perioada.Va ploua pe arii extinse si in general slab cantitativ in zilele de 5 si 6 aprilie, dupa data de 12 aprilie si posibil, izolat, in restul intervalului de prognoza.Se va incalzi accentuat, de la 8 grade in prima zi de prognoza, pana la 21 de grade in zilele de 4 si de 5 aprilie. Apoi vor fi intre 17 si 19 grade. Cea mai rece dimineata va fi cea de 3 aprilie, cand media temperaturilor minime va cobori sub pragul de inghet si va atinge -2 grade. Cea mai calda dimineata va fi in 6 aprilie cand, in medie, temperaturile nocturne vor ajunge la 6 grade. Dupa data de 7 aprilie si pana la finalul intervalului de prognoza, minimele termice se vor situa in medie, in general, intre 2 si 4 grade.Va ploua pe 2, 5 si 6 aprilie si dupa data de 12 aprilie.In intervalul 2 - 5 aprilie vremea se va incalzi (20 de grade). Pe 6 aprilie temperaturile vor scadea cu aproximativ 4 grade si pana in data de 9 aprilie valorile termice diurne vor creste din nou si media lor va atinge 19 grade. Ulterior media maximelor termice se va mentine apropiata de 16...17 grade. Variatii mai mari ale temperaturilor minime vor fi tot in prima saptamana de prognoza.Temperatura va creste de la 11 grade, in prima zi, pana la 20...21 de grade in zilele de 4 si de 5 aprilie, cand vremea va deveni calda pentru aceasta perioada. Apoi, pana spre sfarsitul intervalului de prognoza maximele diurne se vor situa, in medie, intre 15 si 18 grade, valori de temperatura apropiate de normele perioadei.Trecator si pe arii relativ restranse vor fi ploi in general slabe cantitativ, in 2 aprilie, in jurul datei de 6 aprilie si dupa data de 12 aprilie.Temperaturile vor fi in jur de 14 grade, caracterizand o vreme normala pentru prima decada a lunii aprilie. Regimul termic nocturn va urma aproximativ aceeasi tendinta, media temperaturilor nocturne va fi in jur de 7 grade, doar in noaptea de 2 spre 3 aprilie va fi mai coborata, spre 3 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata pe 2 aprilie si dupa 12 aprilie, dar acestea vor fi pe arii restranse si slabe cantitativVremea va fi apropiata de normalul perioadei (15 grade), apoi se va incalzi mai mult decat normal (21 de grade). In rest vor fi usoare variatii termice de la o zi la alta, iar media regionala se va situa intre 17 si 19 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor, pe arii restranse si slabe cantitativ, va fi mai ridicata in intervalul 5-7 aprilie si din nou intre 11 si 15 aprilie.In primele zile, vremea va fi usor mai rece decat in mod normal, apoi se va incalzi treptat, astfel incat media temperaturilor maxime va creste de la 14 grade la 20...21 de grade, in zilele de 4 si de 5 aprilie. In restul zilelor vor fi usoare fluctuatii termice, iar media regionala se va situa intre 17 si 19 grade.Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in intervalul 10-15 aprilie, dar si intre 5 si 7 aprilie, cand va ploua pe arii mai extinse si in general slab cantitativ.Vremea va fi rece in prima zi a intervalului de prognoza, cand maximele diurne se vor situa in jurul unei valori medii de 0 grade. Apoi se va incalzi, astfel incat pana spre sfarsitul celei de a doua saptamani media maximelor va fi cuprinsa intre 8 si 11 grade, cu cele mai ridicate valori in zilele de 4 si 5 aprilie, cand se vor inregistra, in medie, 12 grade.Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori negative in prima noapte, in medie spre -6...-5 grade, apoi acestea vor fi predonderent pozitive, mai ales intre 4 si 6 aprilie.Vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, in prima zi a intervalului, intre 5 si 7 aprilie si din nou in intervalul 10-15 aprilie.A.G.