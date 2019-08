Cum va fi vremea in minivacanta de Sfanta Maria

Ziare.

se anunta temperaturi maxime de 30 de grade in Moldova, 23 in Maramures, 25 in Crisana, 25 in Transilvania, 26 in Banat, 21 in Oltenia, 33 in Muntenia si 33 de grade in Dobrogea.Invor fi 30 de grade.20 grade25 grade29 grade18 grade21 grade22 grade27 grade22 grade21 grade29 grade25 grade28 grade26 grade30 grade28 grade32 grade23 gradeAversele nu se opresc nicisi temperaturile vor fi in scadere. Vom avea maxime de 27 de grade in Moldova, 25 in Maramures, 26 in Crisana, 26 in Transilvania, 27 in Banat, 29 in Oltenia, 29 in Muntenia si 27 de grade in Dobrogea.Inse racoreste si vor fi 26 de grade.21 grade26 grade26 grade22 grade23 grade24 grade24 grade22 grade25 grade28 grade26 grade24 grade27 grade27 grade29 grade28 grade24 gradeSambata nu prea vor fi mari schimbari. In Capitala vor fi 28 de grade.23 grade27 grade26 grade24 grade24 grade26 grade27 grade25 grade26 grade29 grade27 grade27 grade28 grade29 grade30 grade29 grade26 gradeDuminica incepe sa se incalzeasca din nou in Capitala, unde se anunta 31 de grade.26 grade31 grade27 grade26 grade27 grade28 grade29 grade27 grade28 grade31 grade31 grade29 grade31 grade31 grade32 grade31 grade28 gradeIata cum va fi vremea pana pe 25 august A.G.