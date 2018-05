Primavara calda si cateva ploi - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Meteorologii anunta si furtuni cu descarcari electrice pentru perioada 7-20 mai. Iata situatia pe regiuni:In primele zile se racoreste (24 de grade), dar apoi vremea se va incalzi usor (25...26 de grade). La mijlocul lunii mai va fi posibila o racire; valorile termice maxime vor cobori spre o medie de 22 de grade, apoi spre finalul intervalului se incalzeste.Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in ziua de 7 mai, in perioada 10 - 12 mai si dupa data de 15 mai.Si aici temperatura va marca o usoara scadere la inceputul intervalului (24 de grade). Ulterior, pana pe 14 mai, vremea se va incalzi usor (25...26 de grade). Spre mijlocul lunii se va racori iar (22 de grade), dar spre finalul intervalului, tendinta temperaturii va fi de crestere usoara.Probabilitatea pentru ploi (de scurta durata, asociate in general instabilitatii atmosferice) va fi mai mare in intervalul 10-13 mai si dupa data de 15 mai. Izolat, vor fi posibile cantitati de apa insemnate.Vremea va fi calda in prima saptamana de prognoza (24...25 de grade), dar, apoi, in perioada 13 - 18 mai, se raceste (21...22 de grade), iar pana la finalul intervalului, se va remarca o crestere usoara de temperatura.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, iar probabilitatea pentru averse si descarcari electrice va fi mai ridicata in intervalul 8-12 mai si dupa data de 15 mai. Izolat, cantitatile de apa pot fi insemnate.Pana pe 13 mai va fi mai cald fata de normalul perioadei (26 de grade). Ulterior, se va produce o scadere de temperatura; 22 grade pe 16 si 17 mai, urmand ca, pana la sfarsitul intervalului, vremea sa se incalzeasca usor.Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare pe 11 si 12 mai si dupa data de 15 mai, cand vor fi posibile si cantitati de apa insemnate.In aceste zile va creste temperatura, de la 22 de grade in prima zi a intervalului, pana spre 26 de grade in 10 si 11 mai, caracterizand o vreme calda. Ulterior, se va reveni la o medie regionala de 22...23 de grade, care se va mentine, cu mici variatii, pana spre finalul celor doua saptamani de prognoza.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in zilele de 8, 9 si 11 mai, dar si dupa data de 15 mai.Luni vremea va fi calda (25...26 de grade), apoi se va racori (22 de grade - in perioada 8 - 11 mai). Ulterior, nu vor fi variatii semnificative de la o zi la alta.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in zilele de 8 si 9 mai, dar si in a doua saptamana, indeosebi dupa data de 15 mai.Vremea va fi relativ calda pentru aceasta perioada. Astfel, media regionala a temperaturilor maxime va fi de 25...27 de grade, cu valori usor mai scazute in perioada 12 - 18 mai, cand, in medie, sunt prognozate maxime de 23...24 de grade.Instabilitatea atmosferica se va manifesta local, in special in timpul dupa-amiezelor, cu o probabilitate mai ridicata in perioada 9 - 12 mai, dar si dupa data de 15 mai.Pe fondul unor mici variatii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, aproape intreg intervalul de prognoza va fi caracterizat de o vreme relativ calda pentru aceasta perioada. Astfel, media regionala a temperaturilor maxime va fi de 25...26 de grade, cu valori usor mai scazute in perioada 12 - 18 mai, cand, in medie, sunt prognozate maxime de 22...24 de grade.Instabilitatea atmosferica se va manifesta local, in special in timpul dupa-amiezelor, cu o probabilitate mai ridicata in ziua de 7 mai, in perioada 9 - 12 mai, dar si dupa data de 15 mai.Pe parcursul celor doua saptamani nu vor fi variatii semnificative ale regimului termic. Media temperaturilor maxime va fi de 14...15 grade, valori mai scazute fiind posibile la mijlocul lunii mai, respectiv in perioada 15 - 18 mai. Temperaturile minime se vor situa in jurul unei medii de 6 grade.Probabilitatea de aparitie a averselor, izolat insemnate cantitativ, se va mentine ridicata in cea mai mare parte a intervalului.A.G.