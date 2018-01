Cum va fi vremea in urmatoarele luni - prognoza meteo pana in aprilie

Ziare.

In, meteorologii anunta ca temperaturile vor fi mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal in rest.Vor fi intre -5 si 0 grade Celsius in Transilvania si Moldova si intre -2 si 2 grade in Maramures, Oltenia, Banat si Dobrogea.Precipitatiile totale lunare vor fi, in general, apropiate de norma perioadei, cu exceptia regiunilor din centru si est unde vor avea o tendinta spre excedent.Pentru lunase anunta vreme mai calda decat in mod normal in unele zone. Astfel, temperatura se va situa peste norma climatologica in sudul si sud-estul tarii si va fi apropiata de norma in restul teritoriului. Se vor inregistra intre -1 grad si 5 grade in Transilvania si Moldova. Mai cald va fi in Banat, Crisana si Oltenia, unde vor fi intre 3 si 7 grade.Specialistii ANM transmit ca precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii.Intemperaturile vor fi apropiate de normal in sudul, sud-estul si local in vestul tarii. In schimb va fi mai frig decat in mod normal in celelalte regiuni.Vor fi intre 5 si 11 grade in Transilvania, Moldova, Crisana, Maramures si Dobrogea si intre 8 si 12 grade in Muntenia, Oltenia si Banat.In privinta precipitatiilor, meteorologii spun ca vor avea, in general, o tendinta spre excedent.Citeste si Cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete A.G.