Dupa cateva zile de soare, vremea se va raci - prognoza pe doua saptamani

Saptamana incepe cu vreme deosebit de calda, dar apoi se va racori (de la 18 grade in prima zi, spre 12 grade pe 14 martie), iar apoi, temperaturile vor creste din nou, pana la 16 grade pe 17 martie.Intre 18 si 20 martie vremea se va raci, insa ulterior valorile termice vor creste usor de la o zi la alta, astfel incat, la sfarsitul celei de a doua saptamani, se va atinge o medie regionala de 13 grade.Va ploua in intreg intervalul, dar mai mult pe 12 si 18 martie.La inceput va fi mai cald decat normalul perioadei, dar in primele zile valorile termice vor marca o scadere treptata. Astfel, de la 19 grade la inceput, temperatura o sa scada pana la 11 grade pe 14 martie, iar apoi se va incalzi iar. In intervalul 18 - 20 martie va fi mai frig decat in mod normal.Si aici vor fi precipitatii, mai ales pe 12 si 18 martie.Vremea se va mentine calda pe parcursul primei saptamani de prognoza, desi valorile termice vor avea usoare variatii, fiind in scadere spre jumatatea saptamanii, apoi din nou in crestere. Prin urmare, in acest interval, temperaturile maxime se vor incadra, in medie, intre 10 si 17 grade. A doua saptamana incepe cu o racire a vremii.Meteorologii anunta precipitatii in urmatoarele doua saptamani, mai ales pe 12 si 18 martie.In primele zile se va racori, pana pe 15 martie. Va urma o crestere usoara de temperatura, de scurta durata insa, caci intre 18 si 20 martie vremea va deveni rece pentru aceasta perioada a anului. Dupa aceasta data si pana la sfarsitul celei de a doua saptamani de prognoza, temperatura aerului va fi in crestere de la o zi la alta, dar se va mentine usor sub valorile climatologic normale.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar indeosebi in intervalele 12 - 13, 16 - 19 si 22 - 25 martie.In primele zile se anunta vreme calda (12-14 grade), iar apoi se va racori. La sfarsitul celei de-a doua saptamani, se va incalzi din nou.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in primele doua zile, 12 si 13 martie si, posibil, din nou in intervalul 17-19 martie, cand se vor inregistra si cantitati de apa insemnate.Intre 12 si 17 martie vor fi in jur de 12 grade. Pe 18 martie vremea se va raci si vor fi temperaturi mici pentru aceasta perioada. Dupa 21...22 martie se va incalzi.Va ploua indeosebi pe 12, 13 si 18 martie.In primele zile se va inregistra o medie regionala de aproximativ 12 grade, pana pe data 17 martie. Intre 18 si 21 martie, vremea se va raci, iar temperatura va fi sub normalul pentru aceasta perioada a anului, insa incepand cu 22 martie va debuta un nou proces de incalzire, ce va determina, la finalul perioadei de prognoza, valori termice de 14 grade ziua si 2...3 grade noaptea.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, posibil insemnate cantitativ, va fi ridicata pe 12 si 13 martie si, din nou, dupa data de 17 martie.In intervalul 12 - 17 martie, va fi cald pentru aceasta perioada a anului (15 grade). Intre 18 si 20 martie vremea va deveni mai rece decat in mod normal in aceasta perioada, insa intre 21 si 25 martie temperatura aerului va creste usor de la o zi la alta, urmand a se inregistra, la finalul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, valori medii diurne de 13...14 grade si nocturne de aproximativ 2 grade.Precipitatii pe arii extinse si local mai importante cantitativ se vor inregistra pe data de 12 martie si, din nou, in jurul datei de 18 martie.Prima saptamana va fi vreme calda (9 grade). Apoi, insa, vremea se va raci usor, iar pe 15 martie se vor inregistra medii termice de 2...3 grade ziua si -4 grade noaptea. In urmatoarele doua zile temperaturile vor creste putin, insa o noua scadere a regimului termic va avea loc in intervalul 18 - 22 martie, cand vremea va deveni rece pentru aceasta perioada a anului.Ulterior, un nou proces de incalzire va determina, la finalul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, temperaturi diurne de 3 grade, in medie, in timp ce minimele nocturne se vor situa in jurul valorii de -2 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul celor 14 zile de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si pot fi mai importante cantitativ pe 12 si 13 martie, precum si in intervalul 17-19 martie.