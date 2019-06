Furtunile nu se dau duse pana marti. Jumatate de tara e sub cod portocaliu sau galben

Ziare.

De asemenea, este emisa si o informare de vreme rea pentru toata tara valabila in intrvalul duminica 10:00 - marti, ora 23:00."Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente in timpul dupa-amiezelor si serilor", anunta meteorologii.Avertizarea cod galben intra in vigoare de duminica de la 12:00 si expira luni noapte la ora 03:00. Intra sub aceasta avertizare Bucurestiul si judetele Suceava, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Bacau, Vaslui, Vrancea, Buzau, Giurgiu si Teleorman."Local in estul si sudul tarii, precum si in zona Carpatilor Orientali vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica. Astfel, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp, iar izolat 40...50 l/mp", au anuntat meteorologii.Codul portocaliu a intrat in vigoare duminica la ora 10:00 si va expira abia luni la ora 23:00. Sunt vizate judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Braila si Galati."In Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...60 l/mp", este avertizarea meteorologilor.A.S.