Gata cu primavara? Cod galben de vant de pana la 120 km/h in 27 de judete. Prognoza speciala pentru Bucuresti

ANM a emis o prognoza speciala pentru Bucuresti

Ziare.

com

Judetele afectate sunt Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Harghita, Neamt, Bacau, Vrancea, Covasna, Buzau, Prahova, Dambovita, Brasov, Arges, Sibiu, Valcea, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Alba, Cluj si Salaj.In aceasta perioada, la munte, vantul va sufla tare, cu viteze de peste 80...90 km/h, iar in zona inalta, mai ales a Carpatilor Orientali si Meridionali, se vor depasi 100...120 km/h. La altitudini de peste 1.800 m, temporar, in cursul noptii de duminica spre luni, va ninge viscolit.ANM subliniaza faptul ca intensificari temporare ale vantului se vor semnala si in celelalte regiuni, cu viteze in general de 50...60 km/h, iar in Moldova si Transilvania, rafalele vor atinge 60...70 km/h.Si in Bucuresti o sa bate vantul tare."Cerul va fi variabil, cu unele innorari noaptea. Vantul va avea intensificari temporare in cursul zilei si din nou in a doua parte a noptii, cu rafale in general de 45...55 km/h. Temperatura maxima va fi de 20...21 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 7 grade", au transmis meteorologii.Amintim ca, potrivit ANM, de luni, revin ploile si vremea rece