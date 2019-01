Gerul tot nu se da dus - prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

Ziare.

Pana pe 12 ianuarie vremea va fi rece, cu maxime intre -2 si 0 grade, exceptand ziua de 9 ianuarie cand se anunta 2 grade. Apoi, se incalzeste pana inspre 4...5 grade in ultimele zile ale intervalului, fiind apropiate de cele specifice perioadei de referinta.Noaptea vor fi intre -5 si -2 grade, mai putin in noaptea de 7 spre 8 ianuarie cand vor tinde spre pragul de ger, o medie in jurul a -10 grade.Precipitatii, in general slabe cantitativ, cu caracter temporar, se vor semnala in perioada 8-14 ianuarie, apoi vor fi posibile doar pe spatii mici si trecator.Pana pe 14 ianuarie vremea va fi rece (-3 si 0 grade, exceptand zilele de 9 si 13 ianuarie cand se anunta 2 grade) . Apoi, se va incalzi, temperaturile apropiindu-se de cele specifice perioadei.Temperaturile minime vor fi intre -5 si -2 grade, mai putin in noaptea de 7 spre 8 ianuarie cand vor tinde spre pragul de ger, o medie in jurul a -10 grade.Precipitatii, in general slabe cantitativ, cu caracter temporar se vor semnala in perioada 8-14 ianuarie, apoi vor fi posibile doar pe spatii mici si trecator.Vremea va fi rece in primele doua zile (-4 grade), iar in data de 9 ianuarie se incalzeste pana inspre 0...1 grad. Apoi, pana pe 11 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea din nou spre o medie de -4 grade.In perioada 13-17 ianuarie vor fi intre -2 si 0 grade, cu o usoara tendinta de crestere, in ultimele zile ale intervalului, spre o medie de 1...2 grade.Temperaturile nocturne vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa in medie intre -8 si -5 grade, exceptand noptile de 8 si 9 ianuarie cand acestea se vor situa si sub pragul de ger, in medie intre -14 si -10 grade.In zilele 9 si 10 ianuarie, vor fi precipitatii, posibil moderate cantitativ, dar cu caracter local si temporar si in perioada 11-15 ianuarie, in timp ce in restul intervalului acestea pot aparea doar izolat si trecator.Vremea va fi rece in primele doua zile (-6...-5 grade, dar, in zilele de 9 si 10 ianuarie vor fi 0 grade) . In 11 ianuarie vor fi -4 grade, dupa care, in perioada 12 - 17 ianuarie se vor inregistra intre -2 si 0 grade si abia spre finalul intervalului vor avea o usoara tendinta de crestere, spre o medie de 1...2 grade.Temperaturile nocturne vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa, in medie regionala, intre -7 si -4 grade, exceptand noaptea de 7 spre 8 ianuarie cand acestea se vor situa si sub pragul de ger, in medie spre -14 grade.Precipitatii, in general slabe cantitativ, se vor semnala cu caracter local si temporar, in cea mai mare parte a intervalului.Vremea va fi rece in primele doua zile (-4 grade) . Pe 9 ianuarie vor fi 0 grade. Apoi, pana pe 11 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea din nou spre o medie de -4 grade.In perioada 12-17 ianuarie, vor fi 0 grade, cu o usoara tendinta de crestere in ultimele zile ale intervalului, spre o medie de 1...2 grade.Temperaturile minime vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa in medie intre -8 si -4 grade, exceptand noptile de 8 si 9 ianuarie, cand acestea vor tinde spre pragul de ger, o medie in jurul a -10 grade.In zilele 9 si 10 ianuarie, vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in timp ce in restul intervalului acestea pot aparea doar izolat si trecator.Vremea va fi rece in primele doua zile (-2 grade) . Pe 9 si 10 ianuarie se va incalzi (4 grade) . Pe 11 si 12 ianuarie se va raci (0...2 grade), apoi temperaturile vor avea o usoara tendinta de crestere spre o medie de 4...5 grade, fiind apropiate de cele specifice perioadei.Temperaturile nocturne vor fi preponderent negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa, in medie regionala, intre -4 si 0 grade, exceptand noptile de 8 si 9 ianuarie, cand acestea vor tinde spre o medie in jurul a -6 grade.In zilele 9 si 10 ianuarie, vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in timp ce in restul intervalului acestea pot aparea doar trecator.In primele doua zile de prognoza, vremea va fi rece (-2 grade) . Pe 9 si 10 ianuarie vor fi 2 grade, iar in 11 si 12 ianuarie se anunta 0 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, temperaturile vor creste de la 2 spre 4 grade.Temperaturile minime vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa, in medie regionala, intre -7 si -3 grade, exceptand noptile de 8 si 9 ianuarie, cand valorile nocturne vor tinde spre o medie in jurul a -9 grade.In zilele de 9 si 10 ianuarie, vor fi precipitatii, local moderate cantitativ in data de 9 ianuarie, in timp ce in restul intervalului acestea pot aparea doar trecator.Vremea va fi rece in primele doua zile (-2 grade) . In perioada 9-12 ianuarie se va incalzi usor, iar media temperaturilor se va situa intre 0 si 2 grade. Tendinta de crestere usoara si treptata a valorilor termice diurne se va mentine pana la finalul intervalului, cand se vor situa in jur de 4 grade.Temperaturile nocturne vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa in medie intre -6 si -2 grade, exceptand noptile de 8 si 9 ianuarie, cand vor tinde spre o medie de -10 grade, respectiv -8 grade.In data de 9 ianuarie vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in timp ce in restul intervalului acestea vor aparea doar trecator si pe arii restranse.Pe parcursul zilelor vremea va fi rece, cu o medie regionala a temperaturilor maxime ce va fi cuprinsa intre -8 si -4 grade, exceptand zilele de 7 si 8 ianuarie, cand media va fi de -12...-10 grade, precum si ultimele zile, cand se vor inregistra valori termice diurne in medie in jurul a -2 grade.Majoritatea noptilor vor fi geroase, cu medii ale minimelor ce vor oscila intre -12 si -8 grade, mai putin noaptea de 7 spre 8 ianuarie, cand media va tinde spre -16 grade.Temporar vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, in cea mai mare parte a intervalului, dar pe arii mai extinse in perioada 9 - 15 ianuarie.A.G.