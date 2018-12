Gerul ne mai slabeste putin. Temperaturile urca, dar o sa avem ploaie si polei

Ziare.

com

Astfel,, temperaturile vor ajunge si la 11-12 grade in zona de deal a Munteniei, in timp ce maximele cele mai mici se vor inregistra in Lunca Dunarii, unde vor fi cel mult minus 3 grade. In sud si est, cerul va fi variabil si se va forma ceata, in timp ce vantul va bate slab pana la moderat.In restul tarii, in vest, nord si centru, va ploua slab, cerul va fi innorat si izolat se va forma polei. Instabilitatea atmosferica se va simti cel mai mult in zona montana, unde va fi lapovita si vantul va bate cu putere.Si in Bucuresti se va incalzi putin in timpul zilei, iar temperaturile ajung pana la 5 grade Celsius. Dimineata va fi ceata, presiunea atmosferica scade, iar noaptea temperaturile coboara pana la minus 7 grade.- Bucuresti: Max: 3 grade C - Min: -5 grade C- Baia Mare: Max: 7 grade C - Min: 3 grade C- Brasov: Max: 4 grade C - Min: -4 grade C- Cluj-Napoca: Max: 5 grade C - Min: 0 grade C- Constanta: Max: 5 grade C - Min: 3 grade C- Craiova: Max: 2 grade C - Min: -6 grade C- Galati: Max: 3 grade C - Min: -3 grade C- Iasi: Max: 4 grade C - Min: -2 grade C- Suceava: Max: 3 grade C - Min: -1 grade C- Timisoara: Max: 10 grade C - Min: 4 grade C, temperaturile maxime urca si pana la 11 grade (la Resita) si nu mai coboara decat izolat sub 0 grade. Vremea va fi insa inchisa si va ploua in vest, nord si centru, in timp ce in sud si est vor fi conditii propice producerii de ceata. Va bate si vantul, slab si moderat, cu intensificari pe crestele muntilor. La munte, lapovita se va extinde in toate masivele.In Bucuresti, temperaturile ajung pana la maxim 4 grade, ziua, cerul va fi innorat, iar de seara va incepe sa ploua. Temperaturile scazute de peste noapte (pana la minus 6 grade) impreuna cu ploaia vor duce la formarea de polei.- Bucuresti: Max: 5 grade C - Min: -2 grade C- Baia Mare: Max: 5 grade C - Min: 3 grade C- Brasov: Max: 2 grade C - Min: 1 grade C- Cluj-Napoca: Max: 2 grade C - Min: 1 grade C- Constanta: Max: 5 grade C - Min: -1 grade C- Craiova: Max: 6 grade C - Min: 0 grade C- Galati: Max: 3 grade C - Min: -2 grade C- Iasi: Max: 3 grade C - Min: -1 grade C- Suceava: Max: 2 grade C - Min: 1 grade C- Timisoara: Max: 6 grade C - Min: 4 grade C