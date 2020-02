Temperaturile ajung iar la 16 grade, dar apoi se raceste - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele zile ale acestei saptamani temperatura maxima va fi de 12 grade Celsius, insa spre weekend se raceste si ajunge la 8-10 grade. 17 si 18 februarie vin cu temperatri mai ridicate decat normalul acestei perioade: 14-16 grade, dar apoi se raceste din nou.Se anunta precipitatii in intervalul 10-12 februrie, dar si in data de 14.Intervalul va debuta cu valori termice in jur de 11 grade, apoi spre finalul primei saptamani, media va fi in general de 7-8 grade. Pentru 17 si 18 februarie sunt prognozate maxime mult mai ridicate fata de mediile multianuale: 12-14 grade, apoi se vor inregistra in jur de 10 grade.Se vor semnala precipitatii in perioada 10 4 februarie, izolat mai insemnate cantitativ.In prima saptamana de prognoza temperatura maxima va ajunge la 5 grade Celsius. Pentru 17 si 18 februarie sunt prognozate maxime mult mai ridicate fata de mediile multianuale, ce pot atinge in medie la 10-12 grade, apoi pana la finalul intervalului se vor inregistra in jur de 8 grade.Temporar se vor semnala precipitatii in perioada 10-14 februarie, dar si dupa data de 18 februarie.In prima saptamana a intervalului, se vor inregistra maxime de 5-6 grade, usor mai ridicate in prima zi, spre 7-8 grade. Si in aceasta regiune, in zilele de 17 si 18 februarie se pot atinge maxime ridicate pentru aceasta perioada, in jurul a 10 grade, insa dupa acest interval se raceste.Temporar se vor semnala precipitatii in perioada 10-14 februarie, dar si dupa data de 17 februarie.In cea mai mare parte a intervalului de prognoza temperaturile se vor situa peste mediile multianuale: in prima saptamana vor fi maxime de 6-8 grade, iar in a doua de 9-10 grade. 17 si 18 februarie vin cu temperaturi maxime de 12-14 grade.Trecator vor fi precipitatii slabe cantitativ in perioada 10-14 februarie.Se anunta maxime de 6-8 grade Celsius in prima saptamana, iar in doua in jur de 10 grade. Valori termice mai ridicate, pana in jur de 14 grade, se pot inregistra in 18 februarie.Precipitatii slabe se anunta in intervaul 10-14 februarie.In prima jumatate a intervalului, temperatura maxima va fi de 8-9 grade, apoi in intervalul 17-23 februarie va fi de 12-13 grade Celsius. Pe 18 februarie, temperatura maxima in regiune poate ajunge la 16 grade.Pentru perioada 10-12 februarie se anunta ploi slabe.In prima jumatatea a intervalului temperatura va avea valori maxime de 8-10 grade, iar in 17 si 18 februarie este estimata o incalzire pana spre 16 grade. Apoi, temperaturile scad si ajung la o medie de 11-12 grade.Intervalul 10-12 februarie vine cu ploi, dar si 14 februarie la fel.Intervalul va debuta cu valori termice diurne in medie regionala de 2-3 grade, insa pana spre finalul primei saptamani, se vor inregista maxime in general negative ce se vor situa in jurul valorii de -2 grade.Pentru 17 si 18 februarie sunt prognozate maxime ce pot atinge in medie 4-6 grade, apoi se raceste.Temporar se vor semnala precipitatii pe arii mai extinse si in general moderate cantitativ in perioada 10-12 februarie, dar si in ziua de 14 februarie.