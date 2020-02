Iarna isi intra putin in drepturi, dar apoi se incalzeste iar - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In primele doua zile, vremea va fi calda, cu o medie de 10...12 grade, apoi se va raci. Prin urmare, in perioada 5-9 februarie, regimul termic se va situa in jurul mediilor specifice, cu valori diurne in medie de 2...4 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 10...12 grade.Precipitatii moderate si local insemnate cantitativ se vor semnala in perioada 3-5 februarie, iar in restul intervalului acestea vor fi slabe si vor aparea doar trecator si pe spatii mici.In zilele de 3 si 4 februarie, vremea va fi calda, cu o medie de 8...10 grade, apoi, in perioada 5-9 februarie, se va raci, iar regimul termic se va situa in jurul mediilor specifice, cu valori maxime in medie de 1...4 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 10...12 grade, iar a celor minime pana in jurul valorii de 1 grad.In 3 si 4 februarie se vor semnala precipitatii moderate, respectiv insemnate cantitativ, in timp ce in restul intervalului, acestea vor fi slabe si vor aparea doar trecator si pe arii restranse.In primele doua zile, vremea va fi calda, cu temperaturi de 6...8 grade, apoi se va raci. Prin urmare, in perioada 5-9 februarie, regimul termic se va situa in jurul mediilor specifice, cu valori diurne cuprinse, in medie, intre -2 si 2 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 7...9 grade, iar a celor minime pana in jurul valorii de -2 grade.Precipitatii moderate si local insemnate cantitativ se vor semnala in perioada 3-5 februarie, iar in restul intervalului acestea vor fi slabe si vor aparea doar trecator si pe spatii mici.Pe 3 si 4 februarie vremea va fi calda, cu o medie de 6...9 grade, apoi, in perioada 5-9 februarie, se va raci, iar regimul termic se va situa in jurul mediilor specifice, cu valori maxime -2...2 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 7...8 grade.In zilele de 3 si 4 februarie se vor semnala precipitatii insemnate cantitativ, in timp ce in restul intervalului, acestea vor fi slabe si vor aparea doar local.Vremea va fi calda in primele doua zile, cu o medie de 8...10 grade, apoi se va raci. In intervalul 5-9 februarie, vor fi valori normale pentru aceasta perioada, intre -2 si 2 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 9...10 grade.Precipitatii moderate si local insemnate cantitativ se vor semnala in zilele de 4 si 5 februarie, iar in restul intervalului acestea vor putea aparea trecator si pe arii restranse.In zilele de 3 si 4 februarie, vremea va fi deosebit de calda, cu o medie cuprinsa intre 10 si 14 grade. Apoi, in perioada 5-9 februarie, se va raci, iar regimul termic se va situa in jurul mediilor specifice, cu valori maxime de -2...2 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 9...10 grade.In zilele de 3 si 4 februarie se vor semnala precipitatii moderate cantitativ, in timp ce in restul intervalului, acestea vor putea aparea trecator si pe arii restranse.Vremea va fi deosebit de calda in primele doua zile, cu o medie cuprinsa intre 11 si 15 grade, apoi se va raci. Prin urmare, in perioada 5-9 februarie, vor fi temperaturi normale pentru aceasta perioada, cuprinse intre 0 si 5 grade. In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 11...12 grade.Precipitatii moderate cantitativ se vor semnala in zilele de 4 si 5 februarie, iar in restul intervalului probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa.In zilele de 3 si 4 februarie, vremea va fi deosebit de calda, cu o medie cuprinsa intre 10 si 14 grade; apoi, in perioada 5-9 februarie, se va raci, iar regimul termic se va situa in jurul mediilor specifice, cu valori maxime in medie de 2 si 5 grade. In cea de a doua saptamana, tendinta temperaturilor va fi de crestere usoara si treptata, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 11...12 grade.In 3 si 4 februarie se vor semnala precipitatii moderate, respectiv in general slabe cantitativ, iar in restul intervalului probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa.In primele doua zile, media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 2 grade, iar a celor minime intre -2 si 0 grade. Apoi, vremea se va raci semnificativ, astfel incat in perioada 5-9 februarie se vor inregistra, in medie, valori termice diurne cuprinse intre -8 si -4 grade si nocturne, in general, intre -14 si -10 grade.In cea de a doua saptamana tendinta temperaturilor va fi de usoara crestere, astfel incat spre finalul intervalului media maximelor va tinde spre 0...2 grade, iar a celor minime pana in jurul valorii de -4 grade.Precipitatii moderate si local insemnate cantitativ se vor semnala intre 3 si 6 februarie, iar in restul intervalului acestea vor fi slabe si pe arii mai restranse.A.G.