Iarna se grabeste sa vina in Capitala: Urmeaza zile cu ninsori si vreme deosebit de rece

Ziare.

com

Potrivit unei prognoze speciale a ANM pentru Capitala, incepand de marti seara pana miercuri dimineata va ploua, urmand apoi lapovita si ninsoare. Vor fi conditii pentru depuneri de gheata.Vantul se va intensifica treptat, iar pana dimineata va atinge viteze la rafala in jurul a 55 de kilometri pe ora si se va depune strat de zapada de pana la 2 - 4 centimetri.Temperatura minima se va situa in jurul valorii de minus 2 grade.Incepand de miercuri dimineata pana joi la ora 08:00 va ninge, iar temporar vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 45-55 kilometri pe ora, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.Vremea va deveni deosebit de rece, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de minus 1 grad, iar cea minima va fi de minus 6 - minus 4 grade.De joi dimineata pana vineri la ora 08:00, meterorologii anunta temperaturi maxime de minus 4 - minus 3 grade si o minima in jurul valorii de minus 7 grade.Vantul va sufla in general moderat, cu viteze la rafala in jurul a 40 kilometri pe ora.