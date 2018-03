In sfarsit, vremea se incalzeste - prognoza meteo pentru doua saptamani

Ziare.

com

Iata cum va evolua vremea in fiecare regiune a tarii:In prima saptamana a intervalului de prognoza, vremea se incalzeste, media temperaturilor ajungand de la 6 - 7 grade in prima zi pana la 17-18 grade in weekend. Si minimele nocturne vor creste, de la -7 grade pana la 6 grade cu plus (11 martie). In a doua saptamana de prognoza, vremea va avea fluctuatii, insa in medie, temperatura se va situa intre 13 si 18 grade.Sansele de precipitatii sunt ridicate in ambele saptamani de prognoza.Temperaturile vor creste treptat, de la 7 grade in prima zi a intervalului pana la 16 grade duminica, 11 martie. Minimele nocturne vor trece si ele in registrul pozitiv si vor ajunge la 7 grade.Intre 12 si 18 martie vremea va fi calda, cu o medie intre 12 - 18 grade. Cel mai cald va fi pe 16 martie.Sansele de precipitatii sunt ridicate pe tot parcursul intervalului prognozat.Vremea se va incalzi accentuat in prima saptamana, media temperaturilor maxime crescand pana la 14 grade, iar minimele nocturne vor deveni pozitive, pana la 3 - 4 grade. In a doua saptamana se vor resimti usoare variatii termice, insa vremea ramane in general frumoasa.Probabilitatea de precipitatii este destul de ridicata in intervalul de prognoza.In prima saptamana vremea, se incalzeste treptat si ajunge pana la 10 grade Celsius in weekend. Minimele nocturne vor creste si ele, pana la 5 - 6 grade in prima saptamana, in timp ce a doua va fi caracterizata de fluctuatii de temperatura, insa in general ridicate.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza.Vremea se mentine rece si geroasa dimineata la inceputul intervalului, apoi va incepe sa se incalzeaza treptat. In 11 martie, media maximelor se va situa peste normele perioadei. Temperatura va scadea din nou dupa 12 martie, pana pe 14, dar nu dramatic: de la 12 grade la 10-11 grade Celsius. Pana pe 18 martie, vremea se incalzeste din nou, maxima ajungand si la 14 grade.Precipitatii ar putea aparea in 6 martie si in intervalul 11 - 15 martie.Se incalzeste treptat, iar in 12 martie termometrele vor indica o maxima de 12-13 grade. Se va resimti apoi o usoara scadere in intervalul 13 - 15, ulterior crescand din nou temperatura pana la 13 grade pe 18 martie. Minimele vor avea o evolutie similara: 6 grade in 12 - 13 martie, 3 - 4 grade in 15 martie, apoi din nou 6 grade la finalul intervalului de prognoza.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in zilele de 6 si 8 martie apoi in intervalul 11 - 14 martie.Temperaturile maxime vor depasi norma pentru aceasta perioada in prima saptamana a intervalului prognozat, la fel si minimele nocturne. Cea mai calduroasa zi va fi luni, 12 martie. A doua saptamana va fi marcata de fluctuatii de temperatura, insa pe 18 martie se incalzeste din nou, maximele ajungand la 15 - 16 grade.In 5 - 8 martie si 11 - 15 sansele de precipitatii vor fi ridicate.In perioada 5 - 12 martie vremea se incalzeste de la o zi la alta, iar temperaturile ajung chiar si la 17 grade in 12 martie. Minimele vor creste si ele in prima saptamana a intervalului. Intre 13 si 15 martie se va raci usor, 14 grade media temperaturilor, apoi pana pe 18 martie se incalzeste din nou.Intre 5 si 9 martie, apoi intre 11 si 14 martie sansele de precipitatii sunt mari.Ambele saptamani ale intervalului de prognoza vor fi marcate de variatii de temperaturi, insa tendinta va fi de incalzire. Maximele diurne se vor situa intre 1 - 7 grade, cele mai reci zile fiind 5, 6, 8, 9, 13 si 14 martie, iar cel mai cald 11 martie, apoi 15 - 18. Mediile nocturne vor evolua similar.In ambele saptamani prognozate, sansele de precipitatii vor fi ridicate, in special in 6 martie si intervalul 11 - 13 martie.