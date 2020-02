In sudul tarii, temperaturile vor ajunge la 21 de grade. Agricultorii sunt ingrijorati

Ziare.

com

In Oltenia, inceputul lunii februarie va aduce temperaturi minime cuprinse intre 1 si 9 grade, anunta meteorologii, care spun ca vremea este anormala pentru aceasta perioada.De asemenea, se preconizeaza ca ziua de 4 februarie va fi cea mai calduroasa zi a lunii, cand, la Calafat, in judetul Dolj, se vor inregistra maxime de 21 de grade."Pana la mijlocul lunii februarie, vremea va fi mai calda decat normalul, iar in unele zile, valorile maxime de temperatura vor atinge 14-15 grade si, poate, chiar vor depasi aceste valori. Marti, 4 februarie, va fi cea mai calda zi, cu valori maxime de temperatura intre 16 si 21 grade, deci deosebit de calduroasa pentru perioada in care ne aflam. Minimele de temperatura vor fi si ele pozitive, de la valori cuprinse intre 1 si 4-5 grade, in aceasta dimineata, pana la valori cuprinse intre 3 si chiar 9 grade in urmatoarele dimineti", a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Marinica, meteorolog.Vremea frumoasa este motiv de ingrijorare, spun specialistii, care atrag atentia ca seceta din ultima perioada si temperaturile ridicate vor face ca productiile de cereale sa fie mai mici chiar si cu 1,5 tone la hectar."In zona Olteniei, putem spune ca avem o iarna atipica deoarece nu am inregistrat prag de zapada pana la aceasta data. In schimb, am avut temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada, iar vegetatia s-a dezvoltat mult mai rapid decat era normal. In aceste conditii si ghioceii au inflorit. Sigur, este anormal. Este motiv de ingrijorare faptul ca la inceputul lunii februarie avem aceasta inflorire a ghioceilor, dar perioada de vegetatie a plantelor isi urmeaza cursul firesc in conditiile date. Acelasi lucru se intampla si cu cerealele paioase, carora le-a lipsit acel strat de zapada. Pot fi diminuate productiile ce se vor obtine la cerealele paioase cu o tona, o tona si jumatate la hectar", a declarat, pentru MEDIAFAX, inginerul Viorel Vatamanu, agrometeorolog CMR Oltenia.De asemenea, productii scazute se vor inregistra si la rapita de toamna, spun agricultorii.Potrivit specialistilor, temperaturile din aceasta perioada sunt cu 5 - 8 grade mai mari fata de media multianuala a lunii.